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Коммерсантъ FM
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Мантуров заявил о выполнении гособоронзаказа почти на 100%

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сейчас выполняют гособоронзаказ (ГОЗ) почти на 100%. Где-то, по словам господина Мантурова, графики по ГОЗ реализуются с опережением. Работа над наращиванием производства в ОПК ведется совместно с зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым, отметил министр.

«В основном они реализуются (утвержденные на 2023 год графики по производству военной продукции.— “Ъ”), где-то они идут с опережением, где-то идет компенсация за счет других поставок другими образцами, и в целом задача по гособоронзаказу выполняется практически на 100%»,— заявил вице-премьер в интервью «РИА Новости». Наращивание производства в ОПК идет при поддержке господина Медведева, который является первым зампредом военно-промышленной комиссии РФ.

«Мы совместно работаем над этой задачей, и коллеги из оборонно-промышленного комплекса сегодня сделали все возможное для того, чтобы своевременно выполнять те графики, которые были утверждены на текущий год»,— прокомментировал Денис Мантуров.

В ноябре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ГОЗ в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза. По словам министра, это позволит обеспечить войска вооружением и техникой на 97%.

В декабре президент Владимир Путин поручил скорректировать параметры работы ОПК и ГОЗ. В январе он призвал усилить надзор за выполнением ГОЗ.

Мария Федотова

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