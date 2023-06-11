В Херсонской области официальными языками признаны русский, украинский и крымско-татарский

Сегодня, 11 июня, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, согласно которому в регионе официальными языками считаются русский, украинский и крымско-татарский. В своем Telegram-канале господин Сальдо отметил, что это решение одобрил президент Владимир Путин. Документ подписан накануне Дня России.

«Признать, что жителям Херсонской области гарантируется право на использование родного языка, свободный выбор русского, украинского, крымского-татарского и иных языков народов РФ в качестве языка общения, воспитания, обучения и творчества»,— говорится в указе.

Наряду с русским языком, для общения и делопроизводства, может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов — также крымско-татарский язык. «Важность и своевременность такого решения во время нашего вчерашнего разговора, подтвердил президент России»,— заявил врио губернатора Херсонщины. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

На Украине русский язык не имеет статуса государственного языка, в 2012–2018 годах являлся официальным языком в южных и восточных регионах страны. В 2017 году в стране был введен запрет на обучение в государственных учебных заведениях на любом языке, кроме украинского.

8 июня состоялся телефонный разговор Владимира Сальдо с Владимиром Путиным. Они в том числе обсудили ситуацию после разрушения Каховской ГЭС.

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Мария Федотова