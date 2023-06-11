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Коммерсантъ FM
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Госдепартамент США осведомлен об аресте американского продюсера Трэвиса Лика в Москве

Представитель Госдепа сообщил, что США известно об аресте американского продюсера и музыканта Трэвиса Лика. Хамовнический суд Москвы отправил его под стражу до 6 августа по обвинению в сбыте наркотиков.

«Когда за границей задерживают американца, Госдепартамент добивается скорейшего предоставления консульского доступа и работает над оказанием всей надлежащей консульской помощи. По соображениям конфиденциальности у нас нет других комментариев»,— сообщил ТАСС представитель Госдепа.

Телеканал CNN сообщил, что связался с матерью музыканта. Она рассказала, что знает о задержании сына, при этом уточнила, что его зовут Майкл Трэвис Лик. В сообщении пресс-службы московских судов имя американца указали иначе — Лик Майкл Трэвис.

Трэвис Лик в прошлом был десантником ВС США. В последние годы — вокалист группы «Лови ночь». В разное время он продюсировал российские группы Louna, «Тараканы!» и «Слот». В России живет с 2014 года.

Музыкант обвиняется по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств в крупном размере (п. «г» ст. 228.1 УК РФ). Как сообщали в суде, ранее по этому же делу арестовали его знакомую, гражданку России Валерию Гробанюк.

Лусине Баласян

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