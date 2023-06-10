В Москве арестован сотрудничавший с группами «Тараканы!» и «Слот» американский продюсер Трейвис Лик

Хамовнический районный суд Москвы арестовал до 6 августа американского музыканта и продюсера Трейвиса Лика. Он обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы московских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трейвис Лик

Фото: из личного архива Трейвиса Лика Трейвис Лик

Фото: из личного архива Трейвиса Лика

Трейвис Лик — вокалист группы «Лови ночь». Он продюсировал группы Louna, «Тараканы!» и «Слот». 7 июня РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил о задержании музыканта в Москве.

Утверждалось, что Трейвис Лик «подсаживал девушек на наркотики», а после «заставлял их делать закладки». В его квартире якобы нашли весы, зип-пакеты, изоленту и «вещества неизвестного происхождения»

«Известия» со ссылкой на источник сообщали, что Трейвис Лик служил в десанте ВС США, участвовал в военной операции в Ираке. По данным источника, в 2014 году музыкант несколько раз посещал Украину, а затем переехал в Россию.