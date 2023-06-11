Британские и шведские истребители сопроводили российские самолеты над Балтикой

Британские истребители Typhoon и шведские Gripen подняли в воздух, чтобы сопроводить российские самолеты над Балтийским морем. Инцидент произошел вчера, 10 июня, вечером. Об этом сообщили британские Королевские военно-воздушные силы в Twitter.

В небе над Балтикой были замечены два дальних бомбардировщика Ту-22М и два истребителя Су-30СМ. В ВВС отметили, что за последние 48 часов это был третий вылет британских истребителей для сопровождения российских самолетов.

Вечером 9 июня в Минобороны Великобритании сообщили, что за последние сутки британские Typhoon дважды поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов. В ведомстве говорили, что самолеты летали вблизи воздушного пространства НАТО.

Олеся Павленко