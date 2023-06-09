Минобороны Великобритании: истребители Eurofighter Typhoon дважды за сутки сопровождали российские самолеты

Британские истребители Eurofighter Typhoon дважды за 24 часа поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов. Об этом сообщает Минобороны Великобритании. Российские самолеты, как утверждается, летели вблизи воздушного пространства НАТО.

Вечером 8 июня Eurofighter Typhoon, базирующиеся на авиабазе Амари в Эстонии, и Gripen шведских ВВС были подняты в воздух для перехвата самолетов Ил-20 и Су-27, летевших вблизи воздушного пространства НАТО и Швеции.

«Полет российских самолетов не соответствовал международным нормам, поскольку они не поддерживали связь с соответствующими районами полетной информации (РПИ), однако самолеты оставались в международном воздушном пространстве и выполняли полет профессионально»,— отмечается в сообщении министерства.

Утром 9 июня Eurofighter Typhoon были вновь подняты в воздух для перехвата самолета Ан-12 и Ан-72, летевших на юг с материковой части России в направлении Калининградской области. Позже истребителям королевских ВВС была передана повторная задача перехватить два Ту-22 и два Су-30, также летевших на юг с материковой части России над Финским заливом и Балтийским морем. Их полет вновь не отвечал международным нормам, поскольку они не установили надлежащую связь с местными РПИ.

Мария Федотова