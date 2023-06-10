Токаев сменил главу МЧС на фоне крупного природного пожара на востоке Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил министром по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова. Прежде он занимал должность начальника Академии гражданской защиты МЧС. Указ о назначении опубликовала пресс-служба господина Токаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба президента Казахстана Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба президента Казахстана Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук

Сырым Шарипханов сменит на посту главы МЧС Юрия Ильина, которого ранее сегодня, 10 июня, Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил от должности. Он занимал этот пост с сентября 2020 года. Причины не уточнялись.

Отставка министра произошла на фоне природного пожара на востоке Казахстана в Абайской области. Пожарные не смогли оперативно потушить пожар, возникший 8 июня, поскольку местность оказалась непроходимой для техники. Площадь пожара увеличилась до 60 тыс. га.

В результате погибли трое работников лесничества, продолжаются поиски еще 11 сотрудников. Работу по борьбе с пожаром возглавлял Юрий Ильин.

Лусине Баласян