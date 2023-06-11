СМИ: Китай годами следит за США с территории Кубы

Китайское разведывательное подразделение годами работает на Кубе для слежки за США. Так чиновник Белого дома на условиях анонимности прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о планах Пекина разместить на острове базу для наблюдения за США. Комментарий источника приводят множество СМИ: Reuters, AFP, Politico, Associated Press и другие.

Источник рассказал, что администрацию Джо Байдена при вступлении его в должность президента проинформировали об усилиях Китая «по всему миру по расширению своей зарубежной инфраструктуры» для сбора данных. Эта работа якобы включала деятельность на Кубе. Утверждается, что Пекин провел на острове модернизацию средств сбора данных в 2019 году. «Все это отражено в разведывательных документах»,— добавил американский чиновник.

Куба, которая ранее отрицала планы размещения китайской шпионской базы, в этот раз вновь раскритиковала СМИ за распространение подобной информации. Замминистра иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио назвал это «клеветническими спекуляциями».

Информация о шпионаже со стороны Китая распространяется на фоне подготовки госсекретаря США Энтони Блинкена к визиту в Пекин. В феврале он уже отменял свою первую поездку в Китай на фоне появления в небе США китайских аэростатов, которые, как предполагали американские власти, вели разведку.

Подробнее о готовящемся визите — в материале «Ъ» «Базовые непотребности».

Леонид Уварчев