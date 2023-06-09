МИД Кубы отрицает размещение военной базы КНР для слежки за США

Глава МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио навал ложной информацию The Wall Street Journal (WSJ) о том, что Китай разместит на Кубе базу для наблюдения за США. Министр утверждает, что эта «клевета была сфабрикована официальными лицами США» для усиления экономической блокады Кубы, а также чтобы «обмануть общественное мнение в Соединенных Штатах и во всем мире».

«Американская газета The Wall Street Journal опубликовала 8 июня совершенно ложную и необоснованную информацию, согласно которой якобы существует соглашение между Кубой и Китаем в военных вопросах о размещении якобы шпионской базы... Мы отвергаем любое иностранное военное присутствие в Латинской Америке и Карибском бассейне»,— написал господин де Коссио в Twitter.

WSJ писала, что Китай и Куба достигли соглашения о размещении на острове китайской шпионской базы, которая будет наблюдать за США. По данным издания, Гавана в обмен получит несколько миллиардов долларов, точная сумма не приводится. Газета отмечала, что база КНР с подобными передовыми технологиями «на заднем дворе США» может стать новой беспрецедентной угрозой. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что информация WSJ не соответствует действительности.

Об отношениях США и Китая — в публикации «Ъ» «Китай и США опасно сближаются».

Лаура Кеффер