WSJ: Китай разместит на Кубе базу для наблюдения за США

Китай и Куба достигли соглашения о размещении на острове китайской шпионской базы, которая будет наблюдать за США. За это Гавана получит несколько миллиардов долларов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на разведку США.

По словам чиновников, близких к американской разведке, шпионская база в 100 милях от Флориды позволит китайским разведслужбам перехватывать сообщения, в том числе электронные письма, телефонные звонки и спутниковые сообщения, на военных базах по всему юго-востоку США, а также следить за движением американских судов.

Строительство базы вызвало тревогу в Белом доме. Издание отмечает, что китайская база с подобными передовыми технологиями «на заднем дворе США» может стать новой беспрецедентной угрозой. При этом, как пишет издание, неизвестно, могла ли администрация США повлияет на решение Кубы отказаться от размещения базы.

По информации WSJ, Китай и Куба достигли принципиального соглашения о создании базы. Американской разведке неизвестно, когда начнется ее строительство. В посольстве Китая в Вашингтоне отказались от комментариев. В посольстве Кубы не ответили на запрос.

Отношения Китая и США в очередной раз обострились в феврале, когда в небе над США был сбит китайский аэростат. Вашингтон утверждал, что это разведывательный аэростат, Китай — сбившийся с курса метеозонд. США пытались организовать переговоры между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Китая Ли Шанфу во время «Диалога Шангри-Ла», однако Китай отказался от встречи.

Об отношениях США и Китая — в публикации «Ъ» «Китай и США опасно сближаются».

Олеся Павленко