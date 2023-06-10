Сальдо сообщил об эвакуации более 6 тыс. жителей из зоны затопления от прорыва плотины Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на утро 10 июня с затопленных в результате прорыва плотины Каховской ГЭС территорий эвакуировали более 6 тыс. человек, включая 235 детей и 81 маломобильного гражданина. Из них 1,7 тыс. человек отправлены в пункты временного размещения (ПВР), 62 человека госпитализированы.

Господин Сальдо добавил, что уровень подъема воды в Новой Каховке за сутки снизился на 3 м, до 7 м. «Начала сходить вода в низовьях Днепра: в Алешках за сутки на 2 м (с отметки 5 м до 3 м), в Голой Пристани на 1 м (с отметки 5 м до 4 м)»,— написал он в своем Telegram-канале. По предварительным данным «РусГидро», Днепр войдет в свое привычное русло к 16 июня.

В результате прорыва плотины Каховской ГЭС 6 июня произошел неконтролируемый сброс воды, которая затопила населенные пункты по обе стороны Днепра. Семь человек погибли. Для размещения жителей открыли 48 ПВР на 2,7 тыс. мест. Владимир Сальдо говорил, что в регионе есть резерв еще на 5,5 тыс. мест.

Подробнее о ситуации на Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Лусине Баласян