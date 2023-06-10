Россия разочарована решением суда ООН допустить третьи стороны в дело по иску Киева о геноциде

В МИД РФ прокомментировали решение Международного суда ООН, который допустил 32 страны к делу по иску Киева о геноциде в качестве третьих сторон. Москва подобным решением разочарована, сообщает министерство. В МИДе отметили, что не все судьи поддержали это решение, а допущенные в качестве третьих сторон государства занимают проукраинскую позицию.

Против этого решения проголосовала китайский судья Сюэ Ханьцинь, а судья из Индии Далвир Бхандари обратил внимание на беспримерную массовость допуска третьих сторон, серьезно обременивших процесс.

«Российская сторона разочарована решением суда, принятым вопреки представленным суду доказательствам противоречия такой практики правилам суда и общим принципам правосудия»,— сообщает министерство. Подобное лавинообразное вступление в дело предвзятых сторон является недопустимым нарушением принципа равноправия его участников, отметили в МИДе. При этом суд удовлетворил требование РФ и единогласно отказал в допуске к делу США.

Иск касается интерпретации, применения и выполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Он был подан в суд ООН 26 февраля.

Под предлогом интерпретации отдельных положений Конвенции о геноциде допущенные в качестве третьей стороны страны попытаются оказать давление на суд для принятия решения в пользу Киева, прокомментировали в МИД РФ.

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Мария Федотова