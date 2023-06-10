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Коммерсантъ FM
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Путин выразил сочувствие президенту Казахстана в связи с лесными пожарами

Президент России Владимир Путин выразил сочувствие и поддержку президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с природными пожарами в восточных районах страны. Господин Путин назвал их бедствием и выразил уверенность, что последствия будут преодолены.

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: МЧС Казахстана

Фото: МЧС Казахстана

Фото: МЧС Казахстана

Фото: МЧС Казахстана

Фото: МЧС Казахстана

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Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: МЧС Казахстана

Фото: МЧС Казахстана

Фото: МЧС Казахстана

Фото: МЧС Казахстана

Фото: МЧС Казахстана

«Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни»,— говорится в обращении президента РФ.

8 июня в Абайской области на востоке Казахстана возник пожар, площадь которого составила 60 тыс. га. В результате погибли трое работников лесничества. Господин Токаев на фоне произошедшего сменил главу МЧС.

Мария Федотова

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