Путин выразил сочувствие президенту Казахстана в связи с лесными пожарами

Президент России Владимир Путин выразил сочувствие и поддержку президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с природными пожарами в восточных районах страны. Господин Путин назвал их бедствием и выразил уверенность, что последствия будут преодолены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Фото: МЧС Казахстана Фото: МЧС Казахстана Фото: МЧС Казахстана Фото: МЧС Казахстана Фото: МЧС Казахстана Следующая фотография 1 / 6 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Фото: МЧС Казахстана Фото: МЧС Казахстана Фото: МЧС Казахстана Фото: МЧС Казахстана Фото: МЧС Казахстана

«Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни»,— говорится в обращении президента РФ.

8 июня в Абайской области на востоке Казахстана возник пожар, площадь которого составила 60 тыс. га. В результате погибли трое работников лесничества. Господин Токаев на фоне произошедшего сменил главу МЧС.

Мария Федотова