Девушки на ближнюю перспективу

В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии впервые в истории этого турнира был разыгран чисто российский финал в одиночном разряде среди спортсменок до 18 лет. 15-летняя Алина Корнеева, обыграв в марафонском матче за 3 часа 18 минут свою сверстницу Мирру Андрееву, стала первой с 2016 года победительницей юниорского турнира Большого шлема из России.

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То, что в России подрастает очень сильное поколение теннисисток 2007 года рождения, для специалистов не секрет. Два года назад российская сборная девушек до 14 лет под руководством капитана Александра Красноруцкого выиграла сразу оба главных командных турнира в своей возрастной категории — первенство мира в чешском Простеёве и кубок Европы в итальянском Сан-Ремо. Под первыми двумя номерами в той команде играли Алина Корнеева и Мирра Андреева, которым, как рассказывал тогда Красноруцкий корреспонденту “Ъ”, «уже по силам конкурировать с куда более старшими соперницами». Так что, с одной стороны, чисто российский финал Australian Open вроде бы не является сенсационным событием. С другой стороны, подобных финалов на юниорских турнирах Большого шлема не было с Wimbledon 2015 когда, когда Софья Жук, так и не сумевшая заиграть на профессиональном уровне, одолела нынешнюю 60-ю ракетку мира Анну Блинкову.

Мирра Андреева и Алина Корнеева, дочь известного волейболиста, бронзового призера Олимпиады 2008 Александра Корнеева, которая тренируется в Москве на «Спартаке», тоже уже стоят в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Пусть и гораздо ниже — соответственно на 292-м и 533-м местах. Более того, обе они имеют в своем активе титулы, завоеванные на взрослых турнирах начального и среднего уровня, которые проводятся под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Корнеева в прошлом году выиграла состязание с призовым фондом $15 тыс. в Касабланке, а на счету Андреевой уже четыре победы — на двух 15-тысячниках в Анталье, 25-тысячнике в Сеговии и довольно представительном ноябрьском 60-тысячнике в израильском Мейтаре.

Там она в финале не оставила шансов Ребекке Петерсон — опытнейшей первой ракетке Швеции, которая еще недавно входила в первую сотню и работала под руководством Томаса Хогстедта, бывшего тренера Марии Шараповой. Для теннисистки столь юного возраста такой результат следовало считать настоящим прорывом. Скажем, на счету 18-летней Эрики Андреевой, старшей сестры Мирры, которая два года назад доходила до финала юниорского Roland Garros, а в августе пробилась в основную сетку взрослого US Open и занимает в мировой классификации 137-е место, подобных побед пока нет. Не выигрывала 60-тысячники и самая успешная на данный момент 15-летняя теннисистка мира — чешка Бренда Фрухвиртова, которая уже пробует играть на уровне WTA, две недели назад прошла квалификацию взрослого Australian Open, а в мировом рейтинге стоит на 136-й позиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алина Корнеева во время матча

Фото: Aaron Favila / AP Алина Корнеева во время матча

Фото: Aaron Favila / AP

В Мельбурне Корнеева и Андреева также вместе выступали в юниорском парном разряде, где дошли до полуфинала, а в одиночке разыграли между собой титул. При этом Андреева на пути к финалу не отдала ни одного сета, а Корнеева в четвертьфинале столкнулась с упорным сопротивлением сильной чешки Терезы Валентовой, которую обыграла за два часа в трех партиях. Решающий матч, состоявшийся на главной арене турнира, корте имени Рода Лейвера, получился упорнейшим и продолжался гораздо дольше — 3 часа 18 минут. В очень длинном десятиминутном десятом гейме третьей партии Андреева отыграла два матчбола на чужой подаче, затратив на это слишком много сил. Два заключительных гейма довольно быстро остались за Корнеевой, которая проявила чуть больше выдержки и завершила встречу в свою пользу со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Алина Корнеева и Мирра Андреева после окончания матча Фото: Aaron Favila / AP Алина Корнеева (справа) и Мирра Андреева на церемонии награждения Фото: Aaron Favila / AP Следующая фотография 1 / 2 Алина Корнеева и Мирра Андреева после окончания матча Фото: Aaron Favila / AP Алина Корнеева (справа) и Мирра Андреева на церемонии награждения Фото: Aaron Favila / AP

Это первый триумф россиянок на юниорских турнирах Большого шлема с 2016 года, когда Wimbledon выиграла нынешняя 44-я ракетка мира Анастасия Потапова. А на кортах Melbourne Park представительницы России не побеждали еще дольше — c 2014 года. Тогда там стала первой Елизавета Куличкова, чья фамилия уже около пяти лет не фигурирует в рейтинге WTA.

Евгений Федяков