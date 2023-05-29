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Коммерсантъ FM
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Лавров: при сохранении нынешней ситуации с зерновой сделкой она перестанет функционировать

Зерновая сделка прекратит свое существование, если требования российской стороны останутся невыполненными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в рамках сделки из вывезенных 30 млн тонн «меньше 3% попало в беднейшие страны».

Министр утверждает, что меморандум России и ООН «вообще не выполняется». По его словам, если бы генсеку ООН Антониу Гутерриш «удалось выполнить все то, что к чему он призывает, что закреплено в меморандуме», то «влияние на рынок продовольствия и удобрений было бы значительно более позитивным».

«Что касается дальнейшей судьбы черноморской инициативы... Если все останется как есть, а, судя по всему, так оно и будет, нужно будет исходить из того, что она больше не функционирует»,— заявил господин Лавров на пресс-конференции в столице Кении Найроби (цитата по «Интерфаксу»).

Что нужно знать о зерновой сделке

Что нужно знать о зерновой сделке

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В мае Россия продлила участие в зерновой сделке, заключенной летом 2022 года с Украиной при участии ООН и Турции. Она предполагает открытие портов на Украине для вывоза сельхозпродукции, а также разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений. Москва пригрозила прекратить реализацию соглашения после 17 июля, если не будут выполнены ее требования, в числе которых — переподключение Россельхозбанка к SWIFT.

О зерновой сделке — в публикации «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Лаура Кеффер

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