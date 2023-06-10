МИД РФ заявил о неизбежной реакции на закрытие Исландией посольства в Москве

Министерство иностранных дел России заявило, что, понижая уровень дипломатических отношений, Исландия рушит «комплекс взаимодействия» двух стран. Ведомство пообещало ввести ответные меры. 9 июня МИД Исландии сообщил о приостановке работы своего посольства в России с 1 августа.

«Вся ответственность за подобное развитие ситуации целиком лежит на исландской стороне. Будем учитывать это недружественное решение при выстраивании наших связей с Исландией в будущем. На все антироссийские действия Рейкьявика неизбежно последует соответствующая реакция»,— говорится в заявлении МИД РФ.

Министерство иностранных дел Исландии объясняло, что в нынешней ситуации, при которой торговые, культурные или политические отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне, работа посольства в Москве неоправданна. При этом ведомство подчеркнуло, что не планирует разрывать дипотношения с Россией.

Лусине Баласян