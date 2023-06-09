Исландия приостановит работу посольства в России с 1 августа

МИД Исландии вызвал российского посла, чтобы сообщить ему о закрытии исландского посольства в России. В МИДе подчеркнули, что это не разрыв дипломатических отношений и что Исландия будет работать над возобновлением работы посольства. Об этом говорится на сайте МИД Исландии.

«Нынешняя ситуация просто не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии иметь посольство в России. Надеюсь, что условия когда-нибудь позволят нам иметь нормальные и плодотворные отношения с Россией, но это зависит от решений, которые примет Кремль»,— говорится в сообщении.

В МИД Исландии подчеркнули, что в настоящий момент торговые, культурные или политические отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне, поэтому работа посольства в Москве более неоправданна.

Исландия вслед за ЕС ввела санкции против России еще в 2014 году. Они были расширены после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года. В августе Россия ввела против Исландии ответные санкции.

О последствиях ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина