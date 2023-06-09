Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Исландия приостановит работу посольства в России с 1 августа

МИД Исландии вызвал российского посла, чтобы сообщить ему о закрытии исландского посольства в России. В МИДе подчеркнули, что это не разрыв дипломатических отношений и что Исландия будет работать над возобновлением работы посольства. Об этом говорится на сайте МИД Исландии.

«Нынешняя ситуация просто не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии иметь посольство в России. Надеюсь, что условия когда-нибудь позволят нам иметь нормальные и плодотворные отношения с Россией, но это зависит от решений, которые примет Кремль»,— говорится в сообщении.

В МИД Исландии подчеркнули, что в настоящий момент торговые, культурные или политические отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне, поэтому работа посольства в Москве более неоправданна.

Исландия вслед за ЕС ввела санкции против России еще в 2014 году. Они были расширены после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года. В августе Россия ввела против Исландии ответные санкции.

О последствиях ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...