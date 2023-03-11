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Ярославские ученые встали на защиту коллеги, обвиненного в убийствах 20-летней давности

Ученые Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук (ИБВВ РАН) собрали более двухсот подписей под письмом президенту РФ Владимиру Путину в защиту своего коллеги, сотрудника института Александра Цветкова, арестованного по подозрению в серии убийств, совершенных в 2002 году. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили друзья и супруга ученого. Как говорится в письме, Александр Цветков был задержан в аэропорту.

Сотрудник Института биологии внутрненних вод Александр Цветков

Сотрудник Института биологии внутрненних вод Александр Цветков

Фото: социальные сети

Сотрудник Института биологии внутрненних вод Александр Цветков

Фото: социальные сети

«16 февраля 2023 года он вместе с другими сотрудниками института возвращался из очередной научной экспедиции из г. Красноярск. Прямо в аэропорту Домодедово на него надели наручники и увезли в неизвестном направлении. Позже удалось узнать, что его обвиняют в серии убийств, совершенных в августе 2002 года на территории Московской области»,— говорится в письме.

Как сообщает НТВ со ссылкой на руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ по СВАО ГСУ СК РФ по г. Москве Алексея Бондарева, ученого опознал соучастник преступления. Речь идет о трех убийствах, совершенных в Московском регионе. «Мотивом преступления были как бытовые, личные неприязненные отношения, так и корыстные», — цитирует НТВ Алексея Бондарева.

Александр Цветков пришел работать в Институт биологии внутренних вод в 1996 году. На момент инкриминируемых ему преступлений он жил и работал в поселке Борок Некоузского района — единственном наукограде Ярославской области. Как отмечают ученые в обращении к президенту, в дни, когда были совершены убийства, ученый, согласно документам, находился в экспедициях.

«В августе 2002 года, Александр… был в дальней экспедиции в Костромской и Вологодской областях. Все приказы и материалы этой экспедиции сохранены в архивах»,— говорится в обращении.

По словам адвоката ученого Давида Афяна, убийства были совершены 2, 10 и 11 августа 2002 года. При этом, по материалам дела, совершали их два человека — обвиняемые Алешин и Цветков. Адвокат полагает, что сотрудник института физически не мог оказаться в это время в Москве и Подмосковье.

«10-11 августа он и еще несколько человек были в долговременной экспедиции. Экспедиция проходила на ГАЗ-66 по труднодоступным местам, подальше от населенных пунктов. Технические дороги, по которым лес валят и вытаскивают. Оттуда выбраться самому — нереально. Естественно, участники экспедиции не помнят деталей, но говорят, что не было случая, чтобы кто-то пропадал. Они бы сразу заметили и прекратили экспедицию»,— сказал господин Афян.

По данным следствия, которые приводит НТВ, ученый первоначально дал признательные показания, а потом от них отказался. Адвокат считает, что показания его подзащитный дал, потому что «ему не давали спать» и он находился в состоянии стресса. Не доверяет защитник и показаниям второго арестованного за убийства 2002 года — ранее судимого Алешина.

«Почему Алешин дает такие показания? Два варианта, либо ошибается, либо преследует свои цели — Алешину грозит пожизненное заключение, с учетом его биографии, он заключил досудебное соглашение. Он должен изобличить своего сообщника, поэтому он будет опознавать кого угодно, кто мало-мальски похож, для выполнения условий досудебного соглашения о сотрудничестве»,— сказал «Ъ-Ярославль» Давид Афян.

Как рассказал «Ъ-Ярославль» выпускник, в прошлом преподаватель биологического факультета ЯрГУ Дмитрий Баронов, никто из друзей и знакомых Александра Цветкова не верит в версию обвинения.

«Все, кто его знают, в это просто поверить не могут. Человек с высшим образованием, закончивший аспирантуру, представить, что он с какими-то маргиналами в Москве оказался, невозможно. Ни в каких криминальных историях не был замечен. Он выглядит, как ботаник, в очках больших всегда ходил. Просто невозможно представить его в роли какого-то убийцы»,—сказал Дмитрий Баронов.

В обращении ученых Александр Цветков называется «добрый и мягким, отзывчивым человеком», который воспитывает троих дочерей. Он является автором 83 научных публикаций, организатором более чем 20 научных конференций, участвовал в множестве научных экспедиций по исследованию водоемов. Сотрудники Института биологии РАН опасаются за судьбу своего коллеги.

«Коллектив института, конечно, надеется на справедливость, но пока все говорит об обратном. Если уже обвиняют в четырех убийствах, которых он не совершал, то запрос о местопребывании Цветкова за 2001 и 2003 год навевает на нас ужас и подозрения, а нет ли еще нераскрытых убийств, которые можно взвалить на плечи нашего сотрудника»,— говорится в обращении.

Также ученые отправили обращения в адрес генерального прокурора, главы СКР, уполномоченного по правам человека в РФ и губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Антон Голицын

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