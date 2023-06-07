РЕН ТВ: в Москве задержан сотрудничавший с группами Louna, «Тараканы!» и «Слот» продюсер Трейвис Лик

В Москве задержан американский музыкант и продюсер Трейвис Лик, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источники. Он вокалист группы «Лови Ночь», в разное время продюсировал Louna, «Тараканы!» и «Слот».

Как утверждает собеседник телеканала, Трейвис Лик «подсаживал девушек на наркотики», а после «заставлял их делать закладки». В ходе обыска в квартире на Запорожской улице, как сообщает телеканал, были обнаружены весы, зип-пакеты, изолента и «вещества неизвестного происхождения». МВД проводит проверку.

РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что ранее Трейвис Лик служил в американском десанте и принимал участие в операции в Ираке. В Россию он переехал после 2014 года.

Олеся Павленко