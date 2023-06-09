Poitico: Блинкен планирует посетить Пекин на следующей неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует отправиться с визитом в Пекин на следующей неделе, сообщает Politico со ссылкой на источники. По их словам, детали поездки прорабатываются, ее точные сроки не приводятся.

Как пишет издание, господин Блинкен посетит столицу КНР по окончании своей поездки на Ближний Восток. Это будет первый визит официального представителя США в Китай на таком высоком уровне со временем поездки госсекретаря Майка Помпео в Пекин в 2018 году.

На просьбу прокомментировать предполагаемый визит представитель Госдепа Ведант Патель сказал, что у ведомства «не запланировано поездок, о которых можно было бы объявить». Посольство Китая в Вашингтоне не подтвердило предстоящий визит Энтони Блинкена в КНР.

Госсекретарь США планировал прибыль в Пекин в феврале, но отложил поездку после инцидента с китайским аэростатом, который Вашингтон заподозрил в шпионской активности. На этой неделе Китай посетит помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк. 3 июня глава Пентагона Ллойд Остин упрекнул Китай в отказе от проведения переговоров.

О развитии отношений двух стран — в материале «Ъ» «Китай и США опасно сближаются».

Лаура Кеффер