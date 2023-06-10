Сальдо сообщил об усилении безопасности Херсонской области после прорыва плотины Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ключевые объекты жизнеобеспечения региона возьмут под дополнительную охрану. Решение принято в связи с прорывом плотины Каховской ГЭС. Российская сторона обвиняет в инциденте Украину.

«Режим безопасности будет дополнительно усилен. Но, как показывает практика, пока продолжается военное противостояние с беспринципным противником, абсолютную безопасность гарантировать невозможно нигде»,— сказал Владимир Сальдо Херсонскому агентству новостей.

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел 6 июня. В результате неконтролируемого сброса воды затопило населенные пункты по обе стороны Днепра. По последним данным, погибли 7 человек, 62 госпитализированы. По данным на 9 июня из затопленных районов эвакуировали 5133 человека, включая 178 детей. Киев обвиняет в прорыве плотины Москву.

С октября 2022 года в Херсонской области действует режим военного положения. Он, в частности, предполагает организацию мероприятий по дополнительной защите военных, государственных и гражданских объектов.

Подробнее о ситуации на Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Лусине Баласян