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Коммерсантъ FM
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Дональд Трамп собирает обвинения

Бывшего президента США вновь ждут в суде

Экс-президента США Дональда Трампа на грядущей неделе вновь будут ждать в суде. И в этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем раньше. Большое жюри присяжных предъявило политику и бизнесмену 37 обвинений в неподобающем хранении секретной информации и ряде других преступлений, что может караться десятками лет тюрьмы. Республиканцы прямо обвиняют в происходящем администрацию президента Джо Байдена, которая якобы пытается помешать возможному возвращению господина Трампа в Белый дом по итогам выборов-2024.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Charlie Neibergall / AP

Дональд Трамп

Фото: Charlie Neibergall / AP

Первым о новых неприятностях сообщил сам Дональд Трамп. «Коррумпированная администрация Байдена сообщила моим адвокатам, что мне предъявлено обвинение, по-видимому, в связи с фальсификацией с коробками (документов.— “Ъ”)»,— рассказал экс-президент в своей соцсети Truth. По словам господина Трампа, его ждут в федеральном суде в Майами во вторник, 13 июня, в 15:00 по местному времени (22:00 по Москве).

«Никогда не думал, что такое может случиться с бывшим президентом Соединенных Штатов. Я невиновный человек»,— добавил господин Трамп, назвав произошедшее «действительно черным днем для Америки».

Обвинения экс-президенту были предъявлены через несколько дней после последней отчаянной попытки его команды юристов убедить чиновников Министерства юстиции США не выдвигать обвинения против их клиента. Речь идет о деле, которое ведется с начала прошлого года. Тогда сотрудники Национального управления архивов и документации заподозрили, что на незаконном хранении у экс-президента находятся сотни документов с отметками «Секретно» и «Совершенно секретно». По итогам обыска ФБР из резиденции господина Трампа в Палм-Бич во Флориде было вывезено 15 коробок с такой документацией.

Практически все время, пока длилось расследование, экс-президент утверждал, что ранее активно пользовался своими законными полномочиями по снятию с бумаг грифов «Секретно» и «Совершенно секретно». Однако, по замечанию газеты Independent, до сих пор не появилось никаких доказательств того, что такие приказы когда-либо действительно издавались Дональдом Трампом. При этом прокуратурой были получены аудиозаписи, на которых экс-президент признает: он не рассекретил некоторые документы, которые находились в его распоряжении спустя долгое время после истечения разрешенного срока их хранения за пределами специального архива.

Обвинительное заключение было обнародовано в пятницу. Выяснилось, что Дональду Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам. Среди них – «умышленное хранение информации, имеющей отношение к национальной обороне», «заговор с целью препятствования правосудию», «сокрытие документации или записей», дача ложных показаний.

Таким образом, фаворит президентской гонки-2024 от Республиканской партии теперь стал фигурантом еще одного дела, которое грозит стать гораздо серьезнее предыдущего,— о «фальсификации деловой документации первой степени».

Новые обвинения предполагают наказание до 20 лет тюрьмы сразу по нескольким статьям.

Американские эксперты уверены: Дональда Трампа вряд ли арестуют по итогам судебного заседания на следующей неделе. Вместо этого стоит ожидать повторения апрельского сценария, когда экс-президент предстал перед судом Манхэттена для предъявления ему уголовных обвинений, формально провел под стражей пару часов (этого требовали американские процессуальные нормы) и был выпущен на время разбирательства.

По замечанию издания Politico, в любом случае последние новости не помешают продолжению избирательной кампании Дональда Трампа. Более того, даже попадание под стражу не подразумевает под собой запрет на выдвижение в президенты.

Накануне выдвижения в президенты США у Рона Десантиса случился конфликт с корпорацией Disney

Как сообщает телеканал NBC, команда Дональда Трампа весь вечер четверга рассылала республиканцам в Конгрессе сообщения с видео, в котором бывший президент заявлял о своей полной невиновности. И многие в итоге встали на сторону президента. В частности, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти на своей странице в Twitter напрямую обвинил в происходящем президента США Джо Байдена. «Президент поступает безответственно, предъявляя обвинения ведущему кандидату, выступающему против него»,— возмутился законодатель. И напомнил, что сам Джо Байден был уличен в подобном деянии — «десятилетиями хранил секретные документы». Спикер пообещал, что «республиканцы в Палате представителей призовут (нынешнее руководство США.— “Ъ”) к ответственности за это наглое превращение власти в оружие».

За экс-президента заступились и его конкуренты за номинацию на пост президента. Губернатор Флориды Рон Десантис в очередной раз заявил о превращении в США правосудия в оружие.

Он также пообещал, что если станет президентом, то «администрация Десантиса возьмет на себя обязательства привлечь к ответственности за это Министерство юстиции». Другой претендент на номинацию от Республиканской партии, сенатор Тим Скотт, в интервью Fox News выразил мнение, что в США «леди Справедливость закрыла глаза». Несколько других кандидатов-республиканцев пообещали господина Трампа помиловать. А бывший вице-президент при администрации Дональда Трампа Майк Пенс, вступивший в гонку на этой неделе (см. “Ъ” от 9 июня), на фоне таких новостей отказался от интервью Fox News, которое должно было быть посвящено его предвыборной кампании.

Зато в эфире Fox News выступила конгрессвумен Нэнси Мэй, заверившая: происходящее с господином Трампом заметно укрепит его позиции в борьбе за кресло в Белом доме. «Джо Байден только что обеспечил выдвижение Дональда Трампа от республиканцев в 2024 году»,— сказала она.

Тем временем, по данным NBC, Белый дом намерен всячески открещиваться от возможной причастности к происходящему. По данным информированного источника телеканала, администрация президента Байдена в своих заявлениях лишь намерена всячески указывать на верховенство закона и независимость в стране судебной ветви власти.

Екатерина Мур, Вашингтон

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