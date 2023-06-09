«Флорида» победила в свое время

«Флорида Пантерс» возродила интригу в финальной серии Кубка Стэнли после спасения на флажке в третьем матче против «Вегас Голден Найтс». «Флорида» отыгралась дома с 1:2 за две с небольшим минуты до окончания основного времени благодаря голу Мэттью Ткачака, а затем исполнила привычный для нее в нынешнем play-off трюк, дожав соперника в овертайме броском Картера Верхеги. Счет в противостоянии стал 2:1 в пользу «Вегаса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч «Флорида Пантерс» — «Вегас Голден Найтс»

Фото: Reuters Матч «Флорида Пантерс» — «Вегас Голден Найтс»

Фото: Reuters

У этой победы «Флориды» был, конечно, невероятно сладкий вкус, о чем говорили ее игроки — например, капитан Александр Барков, который утверждал, что настолько счастливым никогда себя не чувствовал. А ведь вроде бы матч не был решающим, таким, когда на кону что-то ценное. Но все понятно. Во-первых, «Флорида» в принципе впервые в своей истории выиграла встречу в финале Кубка Стэнли. До этого она добралась до него лишь однажды, но в 1996 году всухую уступила «Колорадо Эвеланш». Во-вторых, успех означал, что интрига в серии с «Вегасом», готовая вот-вот, после двух случившихся на его площадке разгромных поражений «Флориды» — 2:5 и 2:7 — угаснуть, возродилась. А в-третьих, прийти к счастью по настолько тернистому маршруту, каким к нему пришли хозяева, всегда жутко приятно.

Все ведь шло к тому, что они снова проиграют, пусть не так сокрушительно, как проигрывали в Лас-Вегасе, но какая, собственно, разница?

«Флорида» довольно быстро открыла счет после броска вдохновленного рождением прямо в разгар финала сына Брэндона Монтура. А вот вслед за этим на нее обрушилась куча неприятностей.

Через пару минут после гола Монтура форвард «Вегаса» Киган Колесар, подъехав к чужой синей линии, подловил там Мэттью Ткачака, встретив его плечом и отправив в нокдаун. Кажется, это была месть за прием, которым Ткачак потряс в предыдущем матче ведущего центрфорварда «Вегаса» Джека Айкела. Она удалась. Лучший бомбардир «Флориды», ее вожак пробовал сразу вернуться на лед, но из этой затеи ничего путного не вышло: отправился в раздевалку. Потом выяснилось, что специалисты НХЛ, отвечающие за соблюдение протокола при подозрении на сотрясение мозга, сомневались, может ли Ткачак продолжить игру.

Он все же вновь появился на площадке по ходу второго периода. Однако к тому моменту, когда фаны «Флориды» вздохнули с облегчением, увидев его в составе, счет был уже равным. Замененный в прошлом матче после четырех пропущенных шайб российский голкипер Сергей Бобровский дома играл надежно, справился в общей сложности с двумя с половиной десятками попаданий в створ своих ворот. Но если твоя команда так себе убивает меньшинство, а противник, напротив, здорово использует лишнего игрока, и хороший вратарский тонус не помогает.

«Вегас» еще в стартовом периоде, реализовав большинство, догнал «Флориду». А во втором, уже после того, как та дождалась освобождения Ткачака от опеки медиков, опять получив численное преимущество, вышел вперед благодаря уже 13-му в play-off голу набравшего фантастическую форму снайпера Джонатана Маршессо.

«Флорида» повисла на тонюсеньком волоске. «Вегас» в заключительном периоде берег отрыв уверенно, не особенно нервничая. Но все же не уберег.

Спаслась «Флорида» за две минуты и 13 секунд до сирены, уже успев отправить Бобровского на скамейку запасных ради шестого полевого игрока, благодаря, конечно же, уцелевшему Мэттью Ткачаку с его потрясающим голевым чутьем (выбрал ровно ту точку на пятачке, куда отскочила шайба) и потрясающим умением вспыхивать именно в концовках. В сумме у него в этом розыгрыше Кубка Стэнли стало 11 голов, семь из них были забиты в третьих или дополнительных периодах.

А вскоре «Флорида» исполнила еще один фирменный трюк. До финала ей шесть раз приходилось рубиться с оппонентами за пределами основного времени — и во всех шести случаях она брала верх над ними. Третий матч финальной серии подтвердил, что овертайм — флоридская территория. Точку в игре поставил исключительный по точности бросок с дистанции Картера Верхеги на пятой ее минуте, после которого хоккеисты «Флориды» почувствовали себя живыми. В следующем, тоже домашнем, матче они, только что находившиеся на грани краха, могут настичь упустивший шанс создать железобетонный запас прочности «Вегас».

Алексей Доспехов