«Флориду» закидали шайбами

«Вегас Голден Найтс», кажется, стал явным фаворитом финальной серии Кубка Стэнли. Он не просто выиграл вторую подряд домашнюю встречу на старте финала у «Флорида Пантерс», а выиграл ее очень убедительно. Счет 7:2 более или менее точно отражает суть происходившего на льду. Заметный вклад в эту победу «Вегаса» внес российский форвард Иван Барбашев, отметившийся результативной передачей и силовым приемом, который вывел из строя защитника Радко Гудаса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев (№49) набрал в play-off 17 очков и закрепился в топ-10 списка бомбардиров

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев (№49) набрал в play-off 17 очков и закрепился в топ-10 списка бомбардиров

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

Исход этого матча, конечно, выглядел довольно неожиданным. В том смысле, что совершенно не соответствовал представлениям о финале как о противостоянии двух примерно равных команд, которые обречены на тяжелую борьбу в каждом его раунде. Ну примерно такую борьбу, какая была во встрече, серию открывшей. В ней «Вегас» тоже взял верх формально с крупным счетом — 5:2. Но он на самом деле не слишком точно рассказывал о том, что происходило на льду. Игра была упорной, и все в ней решили скорее нюансы и вспышки, нежели какие-то устойчивые тренды.

Новая история была из совершенно иной оперы. В финалах Кубка Стэнли редко увидишь, когда один из клубов настолько превосходит другой.

Превосходит буквально в любом значимом аспекте и в любой смене. Собственно, это был классический хоккей «Вегаса», когда опасность исходит от всех без исключения звеньев и расслабиться сопернику нельзя ни на минуту.

На сей раз «Флориду» был не в силах удержать на плаву даже Сергей Бобровский. Тренер Пол Морис усадил российского голкипера на скамейку запасных, выпустив вместо него дублера Алекса Лайона, в середине второго периода, после четвертой пропущенной «Флоридой» шайбы. Не сказать, что в этих голах была огромная доля вины Бобровского, но все-таки и ему, кажется, передалось общее скверное состояние команды, которая никак не могла придумать, что ей делать с таким «Вегасом» — быстрым, целеустремленным, плотным, и как-то безнадежно катилась в пропасть.

«Флориду» пытался зажечь ее лидер Мэттью Ткачук. Во втором периоде он отловил неподалеку от центра площадки ведущего центрфорварда «Вегаса» Джека Айкела, встретив того плечом так жестко, что тот, еле-еле оклемавшись после нокдауна, отправился не на скамейку, а сразу в раздевалку, впрочем позже вернувшись в состав. После этого Ткачук дважды вступал в потасовки с хоккеистами «Вегаса», зарабатывая десятиминутные удаления. Но все было бесполезно. Более или менее удачным для «Флориды» получился лишь заключительный период, в котором на три гола «Вегаса» она ответила двумя своими, в том числе голом Ткачука, избежав таким образом совсем уж унизительного проигрыша. Но от ощущения, что создавший гигантский запас прочности «Вегас» этот период проводит уже не в том режиме, в котором проводил первые два, а слегка экономит энергию для следующих битв, раз уж победа обеспечена, деться было некуда.

Успех «Вегаса», как обычно, стал плодом усилий больше коллективных, чем индивидуальных. Но все же и у него были свои главные герои.

Самый главный, естественно, Джонатан Маршессо, который набрал три очка и забил два гола, включая важнейший первый. А второй звездой матча эксперты НХЛ единодушно признали его партнера по ударному звену «Вегаса» Ивана Барбашева.

Барбашев отметился результативной передачей Алеку Мартинесу, который забросил вторую шайбу в ворота «Флориды», и благодаря ей добыл уже 17-й балл в нынешнем play-off, закрепившись в бомбардирской топ-десятке. Однако она — лишь маленькая часть вклада россиянина в выигрыш его команды. Он отличился и другими способами, продемонстрировал в полной мере свой знаменитый универсализм, свою многофункциональность. Барбашев отрабатывал в обороне, неплохо справлялся с вбрасываниями, а еще действовал чрезвычайно жестко, не переходя при этом грань дозволенного.

Мэттью Ткачук, безусловно, красиво уложил на лед Джека Айкела. Но вообще-то силовой прием, исполненный Барбашевым в первом периоде, был даже эффективнее. Им россиянин не просто потряс Радко Гудаса, а вывел его из строя до конца матча. Как минимум до конца матча, потому что есть сомнения, что Гудас сможет быстро восстановиться. А чех — это между прочим надежный защитник, и его отсутствие — несомненная потеря для «Флориды», которая теперь превратилась в аутсайдера финальной серии.

Ситуацию ей предстоит исправлять уже у себя дома. В ближайших двух встречах «Флорида» примет «Вегас» на своей площадке. А ее тренер Пол Морис после невадского разгрома пытался убедить, что знает, как избежать катастрофы, знает, что можно улучшить. Прежде всего, по его словам, речь идет о том, чтобы продуктивно срывать резвые и четкие переходы от обороны к атаке в исполнении «Вегаса», которые и вправду иногда смотрелись бичом «Флориды» в обоих сыгранных матчах. Перестраиваться после потерь она не успевала. Но это именно тот случай, когда сказать легче, чем воплотить в жизнь, учитывая шикарный тонус «Вегаса».

Алексей Доспехов