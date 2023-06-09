День вне России

Основными бенефициарами июньского увеличения выездного турпотока из России оказались Египет и ОАЭ, доли которых в структуре бронирования туров на длинные выходные заметно увеличились. Активнее соотечественники начали ездить и в Турцию, где средняя стоимость бронирования снижается. А доля России в структуре продаж туроператоров за год сократилась с 33% до 14% в связи с расширением возможностей поездок за рубеж и отказа от туристического кэшбэка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Объем продаж организованных туров на праздничные выходные 10–12 июня вырос на 83% относительно аналогичного периода прошлого года, подсчитали аналитики Travelata.ru. В «Слетать.ру» отмечают выраженный рост продаж год к году, не приводя конкретных цифр. В Anex Tour говорят о высоком спросе на путешествия, отмечая, что туристы часто стараются продлить отпуск за счет праздничных дней.

Оживление на рынке обеспечивают преимущественно продажи на выездных направлениях, объем которых, по оценкам Travelata.ru, за год увеличился на 86%. Наибольшим спросом на июньские праздники пользуется Турция. Доля направления в структуре продаж на эти даты, по данным «Слетать.ру», за год выросла с 39% до 46%, а средний чек остался на уровне 177 тыс. руб. В Travelata.ru оценивают среднюю стоимость тура в Турцию в 153,8 тыс. руб., не фиксируя заметных колебаний. Это может указывать на стабилизацию цен на направлении: ранее на рынке обращали внимание на то, что высокая стоимость путешествий снижает интерес к Турции. В мае тур в страну в среднем стоил 221,3 тыс. руб.

Второе место среди зарубежных направлений на выходные занял Египет, сформировав 10,5% продаж против 6,5% годом ранее, подсчитали в «Слетать.ру». Средний чек при бронировании в Travelata.ru оценивают в 159,7 тыс. руб., что на 7,2% выше прошлогоднего уровня.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, гибель россиянина после нападения акулы в Хургаде 8 июня не привела к отказу от поездок: без официальных рекомендаций властей аннулировать туры можно лишь за вычетом фактически понесенных расходов.

В случае отсутствия повторных инцидентов ситуация не скажется и на будущих бронированиях, считает он. Как напоминает господин Горин, гибель туристки из Румынии в прошлом году при аналогичных обстоятельствах не привела к заметному снижению продаж. В «Русском экспрессе» сообщили, что звонков от туристов и запросов на аннуляцию туров в Египет пока не поступало. В Anex Tour называют ситуацию с отдыхающими в Египте штатной: аннуляций и просьб о досрочном прекращении отпуска не было, новые бронирования совершаются. В компании добавили, что для путешественников и гидов проведен дополнительный инструктаж о правилах безопасности.

По данным Travelata.ru, третье место среди зарубежных направлений по спросу на праздники занимают ОАЭ, формируя 9% продаж против 2% годом ранее. Средний чек при бронировании туров в страну сократился на 16,3%, до 125,4 тыс. руб. Дмитрий Горин связывает снижение цен с расширением полетных программ и сезонными предложениями отельеров. В «Слетать.ру» добавляют, что также интересом путешественников продолжают пользоваться Абхазия, Таиланд, Шри-Ланка, Куба, Мальдивы и Тунис.

Активные продажи на зарубежных направлениях привели к снижению показателей внутреннего рынка. По данным Travelata.ru, доля России в структуре продаж туров на июньские праздники сократилась до 14% против 33% годом ранее. Средний чек вырос на 16,4%, до 60,7 тыс. руб. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин напоминает, что в прошлом году июньский спрос внутри страны стимулировало не только ограниченное авиасообщение, но и программа туристического кэшбэка. По его словам, традиционно для путешествий по России на длинные выходные путешественники выбирают локации недалеко от дома.

По данным МТС Travel и Bronevik.com, в России по числу бронирований на длинные выходные лидирует Санкт-Петербург, формирующий 16% продаж, еще 9% приходится на Москву, 4% — на Казань, по 3% — на Нижний Новгород и Сочи.

Средняя стоимость перелета на длинные выходные внутри страны, по подсчетам «Яндекс Путешествий», за год выросла на 25%, до 12,5 тыс. руб.

Александра Мерцалова