Глава МИД Эстонии запретил въезд в страну патриарху Кириллу

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна запретил въезд в страну 58 людям, в том числе патриарху Московскому и всея Руси Кириллу (Владимиру Гундяеву). Запрет введен за участие «в серьезных нарушениях прав человека или пособничестве в их нарушении», почти 60 человек внесены в так называемый список Магнитского, сообщили в эстонском МИДе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Господин Тсахкна заявил, что людям, поддерживающим действия России на Украине, в Эстонии не рады. «Давно пора было внести его в черный список»,— прокомментировал министр решение в отношении патриарха Кирилла.

Список Магнитского — перечень лиц, которые, по мнению его составителей, ответственны за смерть в заключении аудитора Сергея Магнитского, а также другие грубые нарушения прав человека.

В апреле 2022 года Европарламент принял резолюцию, осуждающую роль патриарха в украинском конфликте, а общественная организация «Права человека без границ» обратилась к прокурору Международного уголовного суда с призывом привлечь патриарха к ответственности за «оправдание» конфликта.

В июне прошлого года санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла ввела Великобритания. В апреле 2023 года в санкционный список патриарха внесло чешское правительство.

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Мария Федотова