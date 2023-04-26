Правительство Чехии ввело санкции против патриарха Кирилла

Правительство Чехии внесло в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Владимира Гундяева). Решение принято по предложению главы МИДа Яна Липавского, сообщает чешское министерство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Липавский заявил, патриарх злоупотребил верой для оправдания происходящего на Украине, поэтому и внесен в черный список. «В связи с частыми публичными выходами этого человека вся информация доступна в публичных источниках. Уверяю вас, что в пакете доказательств более сотни страниц»,— заявил министр.

В отношении внесенного в национальный санкционный список начинают применяться ограничительные меры, в данном случае запрет на въезд и невозможность получения этим лицом средств из Чехии. Управление финансового анализа Министерства финансов Чехии отвечает за реализацию мер, направленных на замораживание активов. Оно проверяет, есть ли у человека, включенного в черный список, недвижимость в стране. Если это так, он замораживает такие активы, сообщает МИД Чехии.

«Санкции против этого человека уже одобрили, например, Великобритания, Канада, Литва и Украина. Однако сначала мы будем предлагать все предложения по санкциям на уровне ЕС, поскольку есть разница, когда санкции примут двадцать семь стран блока, и решением, которое будет применяться только в Чехии»,— отметил Ян Липавский.

Верховная рада Украина проголосовала за введение против патриарха Кирилла санкций 31 мая 2022 года, Великобритания объявила о санкциях против него 16 июня, Канада — 8 июля, Литва закрыла въезд для патриарха Кирилла 27 июля.

В мае 2022 года не исключали введения санкций против него в Вашингтоне, в январе 2023 года Киев ввел санкции против племянника патриарха Кирилла Михаила Гундяева.

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Мария Федотова