ЦБ РФ не видит предпосылок к покупке Минфином юаней в 2023 году

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России не видит предпосылок для перехода Минфина к покупке юаней по бюджетному правилу. Зампред ЦБ Алексей Заботкин, в свою очередь, добавил, что по году валютные резервы сокращаются.

«Что касается покупки-продажи Минфином юаней — мы по году в целом не видим того, что Минфин перейдет к покупке юаней. В отдельные месяцы операции могут зависеть от поступающей выручки, от цен, но по году в целом мы такое не закладываем»,— рассказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин, говоря о влиянии операций Минфина на динамику валютного курса, отметил, что «по году в целом валютные резервы сокращаются ровно на величину, которая будет реализована в рамках продаж по бюджетному правилу».

Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщал, что Минфин не исключает пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ). По его словам, это не является чем-то нереалистичным и может произойти при устойчивом превышении цен на экспортируемую российскую нефть отметки $60 за баррель. Однако в мае средняя цена на нефть Urals упала до $53,34 за баррель — на 9% к апрельским $58,63 и на 32% к маю 2022 года.

С 13 января 2023 года ЦБ возобновил операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу. Согласно правилу, ЦБ покупает валюту дружественных стран и направляет ее в резервы, если фактические нефтегазовые доходы будут превышать расчетные. В обратном случае ЦБ продает валюту из Фонда национального благосостояния и получает рубли.

По данным Минфина, в последние месяцы объем продаж иностранной валюты снижался: с 7 апреля по 5 мая он составлял 74,6 млрд руб. (3,7 млрд руб. в день), а с 10 мая по 6 июня — 40,4 млрд руб. (примерно по 2 млрд руб. в день).

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Полина Мотызлевская