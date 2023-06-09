Что известно о попадании беспилотника в жилой дом в Воронеже

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался стену жилого дома в центре Воронежа на улице Белинского, 21. Была пробита стена квартиры, которая, по счастливому стечению обстоятельств, была нежилой. В ней шел ремонт, сообщает корреспондент «Ъ-Черноземье» с места событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Олег Мухин / Коммерсантъ Фото: Андрей Цветков / Коммерсантъ Фото: Андрей Цветков / Коммерсантъ Фото: Олег Мухин / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 4 Фото: Олег Мухин / Коммерсантъ Фото: Андрей Цветков / Коммерсантъ Фото: Андрей Цветков / Коммерсантъ Фото: Олег Мухин / Коммерсантъ Громкий звук жители соседних домов услышали примерно в 10:05 пятницы, 9 июня.

Осколками стекла были легко ранены три мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь, но от госпитализации они отказались.

Всего остекление было повреждено в десяти квартирах, сообщили сотрудники МЧС на месте событий. Также были повреждены стены офисов на первом и втором этажах в том же доме и крыши соседних домов. В одном из офисов было незначительное возгорание, сотрудники потушили его своими силами.

Дом на улице Белинского находится рядом с главным корпусом Воронежского государственного университета. В этом же квартале в центре города на соседней улице Володарского расположены управления ФСБ и МВД по Воронежской области.

Под окнами дома были найдены части, предположительно, БПЛА самолетного типа: фрагменты крыла, колеса и мотора.

На месте событий сейчас губернатор Воронежской области Александр Гусев, сотрудники МЧС, СКР, ФСБ, взрывотехники с миноискателями. Глава региона провел в локации инцидента несколько минут и уехал, сообщает корреспондент «Ъ-Черноземье».

Власти сейчас решают, потребуется ли расселить после инцидента дом или подъезд. Специалисты МЧС обследуют несущие конструкции дома. По предварительным данным, они не были сильно повреждены.

По данным источников «Ъ-Черноземье» в городском ЖКХ, изучается, была ли повреждена несущая стена на втором этаже дома. В ближайшее время специалисты приступят к ее обследованию.

Губернатор сегодня проведет совещание по мерам поддержки пострадавшим воронежцам.

Сегодняшняя атака стала первым официально подтвержденным в Воронеже инцидентом с беспилотниками-камикадзе со сколь-либо существенными последствиями на земле.

Сергей Калашников, Олег Мухин

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