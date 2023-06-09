Уральского политолога Федора Крашенинникова оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал политолога Федора Крашенинникова (внесен в реестр иностранных агентов) на 30 тыс. руб. за отсутствие плашки иноагента. В пресс-службе суда «Ъ-Урал» уточнили, что он был признан виновным в неисполнении обязанностей иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34.1 КоАП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Напомним, в реестр иноагентов политолога включили за получение денег от источников из Украины и Германии. Издание It’s My City со ссылкой на данные Росфинмониторинга сообщало, что господин Крашенинников получил более 20 тыс. евро от немецкого СМИ Deutsche Welle (DW) (внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), около $1,5 тыс. от американского фонда NED (нежелательная организация в РФ).

В декабре 2022 года Федор Крашенинников пытался оспорить свое включение в реестр, однако Октябрьский райсуд Екатеринбурга отказался снимать с него статус иноагента.

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