Суд отказался снимать статус иноагента с уральского политолога Крашенинникова

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказался лишать статуса иностранного агента политолога Федора Крашенинникова, сообщил «Ъ-Урал» адвокат Алексей Бушмаков. Напомним, в реестр он попал за получение денег от источников из Украины и Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Издание It’s My City со ссылкой на данные Росфинмониторинга сообщал, что господин Крашенинников получил более 20 тыс. евро от немецкого СМИ Deutsche Welle (DW) (внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), около $1,5 тыс. от американского фонда NED, а также 442 тыс. руб. от издания Republic (внесено в реестр СМИ-иноагентов).

В начале декабря УМВД по Екатеринбургу прекратило уголовное преследование в отношении известного уральского политолога Федора Крашенинникова за его непричастностью к уголовному дело о клевете (ч.2 ст.128.1 УК РФ) на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

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