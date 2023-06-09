Mitsubishi возродила хэтчбек Colt

Компания Mitsubishi представила новое поколение компактного хэтчбека Colt, которое выйдет на рынок в 2023 году.

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Автомобиль представляет собой перелицованный вариант обновленного Renault Clio — модель японской марки получила новую решетку радиатора, переработанный передний бампер и логотипы Mitsubishi. По интерьеру новый Colt отличается от французского хэтчбека только рулем и вариантами отделки.

По уровню оснащения и доступному оборудованию модели Mitsubishi и Renault аналогичны, но у нового Colt меньше, чем у Clio, гамма двигателей. Новинка получила литровый 67-сильный бензиновый двигатель с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 91-сильный литровый бензиновый турбомотор с 6-ступенчатой «механикой».

Флагманской версией нового Mitsubishi Colt станет гибридная модификация со 145-сильной силовой установкой E-Tech на базе 94-сильного атмосферного 1,6-литрового мотора и 69-сильного электромотора с батареей 1,2 кВт·ч.

Выпуск нового хэтчбека наладят в Турции. Продажи модели в Европе начнутся в октябре 2023 года. Напомним, премьера Renault Clio состоялась весной 2023 года.

Максим Вершинин

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