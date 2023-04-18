Renault обновил хэтчбек Clio

Компания Renault представила обновленный хэтчбек Clio — рестайлинговая модель выйдет на рынок в 2023 году.

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Автомобиль получил переработанную переднюю часть с полностью новыми фарами, решеткой радиатора и бампером, а сзади изменился рисунок фонарей и новый бампер. В салоне изменения свелись к более дорогим и качественным материалам отделки, включая новый материал Tencel из переработанного мусора.

В моторной гамме Clio после обновления остались литровые 67- и 91-сильные бензиновые двигатели, 100-сильный 1,5-литровый турбодизель и 101-сильный газовый мотор. Все агрегаты сочетаются только с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Рестайлинговая модель также доступна со 143-сильным гибридом E-Tech на базе 94-сильного атмосферного 1,6-литрового мотора и 69-сильного электромотора.

Рестайлинговый хэтчбек Renault Clio на европейский рынок выйдет в сентябре 2023 года.

Максим Вершинин

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