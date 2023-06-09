Хуснуллин заверил, что Крым обеспечен водой на два года

Запасов воды в Крыму хватит почти на два года, разрушение Каховской ГЭС не повлияет на его водообеспечение, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Все водохранилища Крыма заполнены, есть запас на 500 дней»,— отметил чиновник.

Каховская ГЭС обрушилась 6 июня. Врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что в зоне бедствия находятся до 40 тыс. человек. Несколько городов и поселков оказались затоплены почти полностью.

После этого власти Крыма заявили, что в Северо-Крымском канале накоплено около 40 млн кубометров воды. Водохранилища полуострова, по данным местных чиновников, наполнены питьевой водой примерно на 80% — более 280 млн кубометров воды.

По словам главы региона Сергея Аксенова, российские специалисты прорабатывают варианты наполнения Северо-Крымского канала водой из Днепра с помощью насосов.

Подробнее о случившемся на Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Александр Дремлюгин, Симферополь