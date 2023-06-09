Японские инвесторы подадут в суд за убытки, понесенные от облигаций Credit Suisse

По данным агентства Nikkei, японские инвесторы планируют подать иски к ряду ведущих брокерских компаний страны, включая Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, из-за убытков, понесенных ими от облигаций швейцарского банка. Инвесторы будут пытаться получить компенсации от финансовых компаний, которые продавали выпущенные Credit Suisse облигации типа АТ1 на общую сумму около $17 млрд. Стоимость этих облигаций была списана до нуля в марте в ходе экстренной сделки по спасению Credit Suisse другим швейцарским банком, UBS.

Ситуация вокруг этих облигаций уже привела в апреле к подаче иска против швейцарского банковского регулятора Finma, который был одним из организаторов спасения Credit Suisse и его сделки с UBS.

Слияние UBS с Credit Suisse, по данным Reuters, может также привести к продаже Credit Suisse своего брокерского СП в Китае. Агентство ссылается на местных регуляторов, которые считают, что один иностранный банк (то есть объединенный UBS — Credit Suisse) не может одновременно владеть мажоритарными пакетами в двух китайских брокерских СП. UBS уже принадлежит 67% в местном СП с китайской брокерской компанией BSAM.

По словам бывшего юриста Bank of America Securities Таидзу Ямадзаки, иск от японских инвесторов будет подан в один из судов Токио. Сами банки Mitsubishi UFJ и Credit Suisse пока никак не комментируют сообщения о планах инвесторов подать в суд.

Евгений Хвостик