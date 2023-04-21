Кредиторы Credit Suisse подали иск против банковского регулятора Швейцарии

По данным Financial Times, держатели части облигаций швейцарского банка Credit Suisse, который был в экстренном порядке куплен банком UBS, подали в суд на банковского регулятора Швейцарии (FINMA). Сообщается, что держатели облигаций AT1 на сумму около 4,5 млрд швейцарских франков ($5 млрд) оспаривают условия совершенной при посредничестве FINMA сделки между UBS и Credit Suisse, в рамках которой была списана стоимость всех облигаций AT1, выпущенных Credit Suisse,— около 16 млрд швейцарских франков.

FT сообщает, что интересы истцов в суде представляет юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, которая подала иск 18 апреля. О планах кредиторов Credit Suisse судиться с регулятором стало известно в марте. Истцы считают, что, в отличие от акционеров Credit Suisse, получивших за свои ценные бумаги хотя бы некоторую компенсацию, держатели облигаций AT1 не получили ничего, по их мнению, это является дискриминацией. «Решение FINMA подрывает международное доверие к юридическим обязательствам и надежности Швейцарии как финансового центра»,— полагают адвокаты истцов.

Finma пока никак не комментирует сообщения о подаче иска.

Евгений Хвостик