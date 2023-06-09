«Многих друзей и партнеров мы, видимо, потеряем»

Россия преуспела в параллельном импорте — Госдеп США признал, что Москва сумела восстановить объемы поставок ключевых категорий электроники до уровня февраля 2022 года. В первую очередь речь идет о чипах. В этой связи борьба с обходом санкций названа приоритетом западных профильных чиновников. Между тем ЕС не смог согласовать очередной 11-й по счету санкционный пакет. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что все же вести бизнес с РФ с каждым днем будет все сложнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Бывшие западные партнеры не смогли согласовать 11-й пакет санкций — возражают традиционно Венгрия и примкнувшая к ней на этот раз Греция. Чем они конкретно недовольны, доподлинно неизвестно, но вроде бы просят убрать из черного списка ряд российских компаний.

Обсуждение новых мер против РФ отложено до середины июня, однако по опыту утверждения предыдущих пакетов мы знаем, что рано или поздно союзники приходят к согласию, и даже самый пророссийский глава страны ЕС Виктор Орбан голосует «за».

Между тем заслуживает внимание следующий весьма интересный факт: как известно, в прошлом году в Госдепартаменте Соединенных Штатов воссоздана должность координатора по международным санкциям. Возглавил это актуальное направление карьерный дипломат Джим О’Брайен.

Давеча он заявил, что Россия, несмотря на все рестрикции, сумела-таки восстановить импорт столь необходимых ей микрочипов и электроники к уровню до начала боевых действий. При этом он назвал пять стран, которые этому активно способствуют. Кто же это? Армения, Грузия, Турция, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.

Одновременно с этим агентство Bloomberg сообщило, что ЮАР может потерять аж $32 млрд экспортной выручки, если продолжит водить дружбу с Российской Федерацией. Великобритания, в свою очередь, ввела дополнительные санкции против Белоруссии с формулировкой «за помощь Москве».

Китаю тоже не то чтобы угрожают, но предупреждают: мы, конечно, все понимаем, но ряд ваших компаний могут пострадать по указанной выше причине, Еврокомиссия над этим работает. Для Поднебесной это чувствительно, как, собственно, и для всех.

Результат уже есть: банки Казахстана, Армении, Гонконга вроде бы начали блокировать платежи российских юридических лиц. Нет, о полной изоляции Москвы речи, конечно же, не идет. По крайней мере, сейчас ничего такого не наблюдается. А что будет завтра, прогнозировать сложно. Но можно предположить, что многих друзей и партнеров мы, видимо, все-таки потеряем, недосчитаемся.

Что касается СНГ и иных институтов интеграции, то их судьба также не выглядит в розовом цвете. Вот и Китай — вроде стратегический союзник, а строит новый «Шелковый путь» в обход Российской Федерации. И кто же его партнеры? Наши бывшие братские республики.

Тектонические сдвиги намечаются как в экономике, так и в мировой политике. Но это в перспективе, а пока бывшие партнеры поставили на поток выпуск очередных пакетов санкций. Вот и 11-й почти готов, а там и 12-й, и так до бесконечности.

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