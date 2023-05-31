Минспорт Удмуртии: футбольный клуб «Зенит-Ижевск» получит финансирование на новый сезон в ФНЛ

Футбольному клубу «Зенит-Ижевск» будет предоставлено финансирование из бюджета Удмуртии для участия команды в новом спортивном сезоне. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Удмуртии. Ранее появилась информация, что клуб не получил лицензию на предстоящий сезон, так как 29 мая не представил на заседании комиссии Футбольной национальной лиги по аттестации полный пакет документов из-за финансовой задолженности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Зенит-Ижевск» Фото: «Зенит-Ижевск»

Изменения в бюджет Удмуртии на 2023 год, в которых предусматриваются дополнительные средства на работу спортивных клубов, были утверждены на сессии госсовета республики 25 мая. В настоящее время «Зенит-Ижевск» готовит пакет документов на подачу апелляции. Напомним, клуб выступает во второй лиге ФНЛ.

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