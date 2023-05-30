ФК «Зенит-Ижевск» могут не допустить до нового сезона из-за вопросов с финансированием

ФК «Зенит-Ижевск» не получил аттестат Футбольной национальной лиги для участия в соревнованиях дивизиона «Б» на следующий спортивный сезон. Как сообщает пресс-служба клуба, одним из основных вопросов стал финансовый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Зенит-Ижевск» Фото: пресс-служба «Зенит-Ижевск»

В частности, по данным на 29 мая, когда состоялось заседание комиссии ФНЛ по аттестации, у футбольного клуба имелась кредиторская задолженность перед сотрудниками, в результате чего «Зенит-Ижевск» «не имел возможности представить полный пакет документов в установленные сроки».

Однако до 7 июня футбольный клуб может подать апелляцию с условием выполнения всех финансовых критериев. В таком случае команду могут допустить на новый сезон.