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ФК «Зенит-Ижевск» могут не допустить до нового сезона из-за вопросов с финансированием

ФК «Зенит-Ижевск» не получил аттестат Футбольной национальной лиги для участия в соревнованиях дивизиона «Б» на следующий спортивный сезон. Как сообщает пресс-служба клуба, одним из основных вопросов стал финансовый.

Фото: пресс-служба «Зенит-Ижевск»

Фото: пресс-служба «Зенит-Ижевск»

В частности, по данным на 29 мая, когда состоялось заседание комиссии ФНЛ по аттестации, у футбольного клуба имелась кредиторская задолженность перед сотрудниками, в результате чего «Зенит-Ижевск» «не имел возможности представить полный пакет документов в установленные сроки».

Однако до 7 июня футбольный клуб может подать апелляцию с условием выполнения всех финансовых критериев. В таком случае команду могут допустить на новый сезон.

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