Politico: прокуратура США сообщила Трампу об уголовном расследовании в его отношении

Федеральные прокуроры США отправили письмо экс-президенту страны Дональду Трампу, в котором сообщили, что в его отношении ведется уголовное расследование. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Reuters Дональд Трамп

Фото: Reuters

В издании считают, что уведомление господину Трампу — четкий сигнал, свидетельствующий о том, что спецпрокурор США Джек Смит находится в шаге от предъявления официальных обвинений экс-президенту. Следствие подозревает господина Трампа в сокрытии секретных документов в своем частном поместье и в том, что он мешал федеральным властям получить к ним доступ, уточняет Politico.

Как сообщает издание, в последние недели по инициативе господина Смита несколько человек из окружения экс-президента представали перед большим жюри, расследующим дело о сокрытии документов. Среди них — один из адвокатов Дональда Трампа Эван Коркоран, а также бывший пресс-секретарь экс-президента Тейлор Будович. В издании отмечают, что это также свидетельствует о скором предъявлении обвинений господину Трампу.

Экс-президент США уже находится под следствием по нескольким уголовным делам. В частности, в апреле Дональду Трампу предъявили обвинения в фальсификации деловой документации первой степени, в деле 34 эпизода. По версии прокуратуры, целью фальсификаций было сокрытие информации, которая могла помешать победе Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году. Судебное разбирательство по этому делу начнется в 2024 году.

Эрдни Кагалтынов