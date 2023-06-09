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Коммерсантъ FM
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Катарский шейх подал финальную заявку на покупку «Манчестер Юнайтед» за $7,5 млрд

Шейх Джасим бен Хамад Аль-Тани на этой неделе направил пятую, окончательную заявку на покупку английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает The Guardian. По ее данным, шейх предложил за 100% акций команды £6 млрд ($7,53 млрд).

Если это предложение не будет принято, господин Аль-Тани сегодня, 9 июня, выйдет из переговоров. Как пишет газета, катарский шейх и его советники разочарованы затянувшимся процессом переговоров о покупке клуба, которые длятся с ноября 2022 года.

О том, что Джасим бен Хамад Аль Тани намерен купить «Манчестер Юнайтед», сообщалось в феврале. Тогда сумма сделки оценивалась в €4,5 млрд. В апреле шейх предложил за команду $6,3 млрд. Sky News писал, что американская инвесткомпания Carlyle также рассматривает покупку «Манчестер Юнайтед».

Лаура Кеффер

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