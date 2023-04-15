Sky news: инвесткомпания Carlyle рассматривает покупку акций «Манчестер Юнайтед»

Американская Carlyle ведет переговоры о «крупных инвестициях» в футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky News. О какой сумме идет речь, не уточняется. По данным телеканала, структура сделки пока не согласована.

Как заявил один из источников Sky News, Carlyle проявляет «серьезный интерес» к «Манчестер Юнайтед» и переговоры ведутся уже некоторое время. В компании отказались от комментариев. Консультанты компании Raine Group, занимающиеся продажей, установили дедлайн 28 апреля.

Под управлением Carlyle находятся активы на сумму более $370 млрд, она входит в число крупнейших в мире частных инвестиционных компаний. В Великобритании ей принадлежат сетевой автосервис RAC и служба такси Addison Lee.

В феврале сообщалось, что президент одного из крупнейших банков Катара Qatar Islamic Bank (QIB) шейх Джассим бин Хамад Аль Тани объявил о намерении купить 100% акций «Манчестер Юнайтед». Сумма сделки оценивалась в €4,5 млрд. Шейх заявил, что хочет вернуть клубу «былую славу на поле и за его пределами».

Лаура Кеффер