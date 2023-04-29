Катарский шейх предложил за «Манчестер Юнайтед» $6,3 млрд

Президент одного из крупнейших банков Катара Qatar Islamic Bank (QIB) шейх Джассим бин Хамад Аль Тани подал официальную заявку на покупку 100% акций «Манчестер Юнайтед». Он готов предложить за клуб £5 млрд ($6,3 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников агентства, предложение катарского шейха включает в себя «дополнительные суммы на клубные помещения и другие инвестиции». Еще один претендент на покупку футбольного клуба — сэр Джим Рэтклифф — тоже подал заявку. Направить ее надо было до 22:00 вчерашнего дня, 28 апреля. Оба потенциальных покупателя отказались от комментариев.

О том, что господин бин Хамад Аль Тани намерен купить «Манчестер Юнайтед», сообщалось в феврале. Тогда сумма сделки оценивалась в €4,5 млрд. Шейх говорил, что хочет вернуть клубу «былую славу на поле и за его пределами». В апреле Sky News писал, что американская инвесткомпания Carlyle также рассматривает покупку акций «Манчестер Юнайтед».

Лаура Кеффер