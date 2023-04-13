Выживут только «Пятерочки»

X5 Retail Group уведомила Федеральную антимонопольную службу о покупке ООО «Тамерлан». Магазины «Тамерлана» работают в пяти регионах России. Контрольным пакетом акций организации владеет бывший глава Волгограда Евгений Ищенко. Служба одобрила сделку с некоторыми оговорками. Власти опасаются повышения цен и надеются на улучшение качества товаров. Экономисты считают процесс закономерным, но опасным для региональных поставщиков, с которыми не хотят работать крупные сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Покупочка» переходит в собственность владельцев «Пятерочки»

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ «Покупочка» переходит в собственность владельцев «Пятерочки»

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

ФАС России одобрила сделку по приобретению ООО «Корпоративный центр ИКС 5» («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») волгоградского ООО «Тамерлан» («Покупочка», «ПокупАЛКО», «Га-га»). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Магазины упомянутой организации расположены в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях, а также в Ставропольском крае и в Республике Калмыкия. Всего в стране открыт 301 магазин «Тамерлана». За Х5 Group сохраняется возможность продать или передать торговые точки третьим лицам.

Первое условие ФАС — распространение на приобретаемые торговые сети всех социальных ценовых обязательств Х5. Второе — исполнение заключенных «Тамерланом» договоров с контрагентами. Третье — снижение до 35% доли от общего объема оборота продовольственных товаров сетей магазинов в муниципалитетах. X5 придется заниматься сокращением в основном в Волгоградской области, где «Тамерлан» занимает 8% рынка. В остальных регионах доля составляет от 3 до 5%.

«Одним из приоритетов нашей стратегии является развитие через стратегические альянсы с региональными игроками с приобретением контрольной доли. Мы рассматриваем возможности для таких парт­нерств во всех российских регионах»,— уточнили «Ъ» в пресс-службе X5.

Согласно данным kartoteka.ru, 85% ООО «Тамерлан» принадлежит бывшему мэру Волгограда Евгению Ищенко, ушедшему с поста в 2006 году из-за проблем с законом. Господин Ищенко являлся фигурантом ряда уголовных дел по статьям за злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 289 УК РФ) и др.

Член экспертного совета комитета по защите конкуренции Государственной думы РФ Дмитрий Тортев объяснил «Ъ», что ФАС не против поглощения, поскольку это естественный процесс развития бизнеса: «Другой вопрос, приведет ли укрупнение к тому, что компания займет доминирующее положение. В этом плане антимонопольщики следят за тем, чтобы доля той или иной торговой сети на рынке не превышала 25% в конкретных районах».

Господин Тортев отметил, что «Тамерлан» — один из немногих региональных ритейлеров, который смог закрепиться в Поволжье на фоне тактики «выжженной» земли, проводимой федеральными сетями: «Пару лет назад «Магниты» и «Пятерочки» занимали все свободное пространство в населенных пунктах, перехватывая трафик покупателей. Региональные сети ввиду ограниченности ресурсов долго не выдерживали осаду и сокращали свое присутствие. Теперь, когда наименее стойкие игроки выбыли, федеральные сети перешли к другой тактике — скупке ­«выживших».

Экономист, автор Telegram-канала «Деньги и песец» Дмитрий Прокофьев уточнил «Ъ», что обозначенные процессы говорят о сокращении потребительских рынков и неспособности региональных сетей поддерживать рентабельность.

«Согласно исследованию Института социологии РАН, больше всего люди ценят как результат работы власти «продовольственное снабжение» — отсутствие дефицита. Для власти ключевой вопрос: кто сможет обеспечить наполнение прилавков в любой кризисной ситуации. С этим крупнейшие торговые сети справляются хорошо. Любая монополизация рынка приведет к росту цен, но сегодня важнее стабильная наполненность полок. Еще один момент: кто контролирует продовольственное снабжение региона, тот в большей степени контролирует регион»,— объяснил господин Прокофьев.

Зампред комитета по экономике и инвестиционной политике Астраханской облдумы Андрей Маркин уточнил «Ъ», что к местным «Покупочкам» есть вопросы относительно качества товаров. Депутат надеется, что с приходом Х5 ситуация ­изменится.

Председатель комитета по экономике, промышленности и предпринимательству Волгоградской гордумы Андрей Анненко, напротив, отметил хорошее качество товаров в «Покупочках»: «У меня претензий нет, чтобы кто-то их высказывал — тоже не слышал». Господин Анненко обозначил, что для властей главное, чтобы не поднимали цены.

Независимый эксперт по ритейлу Михаил Лачугин рассказал «Ъ», что вопрос покупки Х5 сетей «Тамерлана» обсуждался последние несколько лет: «Сейчас сделка выглядит абсолютно логичной. Я знаю из своих источников, что магазины «Покупочка», «ПокупАЛКО» и «Га-га» будут переформатированы в «Пятерочки» либо, что более вероятно, в дискаунтеры «Чижик».

Господин Лачугин отметил, что в России доля крупных сетей на рынке далека от показателей во многих странах Европы: «Здесь ничего ужасного нет. Другое дело — региональные производители от этого страдают. Федералы «выжигают» рынок — приводят своих крупных партнеров. Была бы их воля, вообще бы с ними не работали, но не могут, потому что это социальная обязанность, которую на них возлагает государство. Рынок страдает, конкуренция снижается, но я думаю, что параллельно с этим в ближайшие годы в регионах будут развиваться локальные сети. Это уже происходит».

Михаил Лачугин рассказал, что крупные сети пользуются лазейкой, позволяющей одновременно угодить своему поставщику и соблюсти требуемый властями процент представления на полках региональной продукции. Суть уловки — поставки с расположенных в субъектах РФ заводов крупных компаний.

«Чижик» позиционируется как жесткий дискаунтер. Товары должны стать дешевле. Трудно рассчитывать, что их качество станет лучше. В регионах для подавляющего числа покупателей цена важнее качества»,— резюмировал эксперт.

Дарья Васенина