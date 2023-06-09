Вот и отстрелялись

В преддверии охотничьего сезона «Ъ-Черноземье» выяснил, что за 2022 год на фоне продолжающейся военной спецоперации на Украине в регионах Черноземья стало меньше владельцев личного огнестрельного оружия и желающих его приобрести. В Липецкой области вооруженных граждан стало меньше сразу на 23%. Разоружались и жители приграничных областей. Эксперты объясняют тенденцию ужесточением надзора за владельцами стволов, подорожанием патронов и отсутствием инфраструктуры для охоты и спортивной стрельбы.
«Ъ-Черноземье» запросил в территориальных управлениях Росгвардии данные о количестве владельцев различных видов личного огнестрельного оружия по итогам 2021 и 2022 годов. Из данных ведомства следует, что за последний год число вооруженных граждан сократилось во всех без исключения регионах Черноземья.
Проведение СВО лишь снизило число официальных охотников в Черноземье
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Больше всего владельцев оружия в макрорегионе проживают в самой населенной Воронежской области. По данным регионального управления Росгвардии, «на учете» в субъекте состоят 48 тыс. человек, которые имеют действующее разрешение на ношение и хранение (РОХа) хотя бы одного ствола. Это примерно каждый пятидесятый житель области. Число владельцев оружия в регионе за год сократилось на 6% (51 тыс. в 2021 году). По данным Росгвардии, в 2022 году сократилось на 3% и количество выданных жителям региона лицензий, которые необходимы для покупки первой или новой единицы оружия.
При этом абсолютное количество гладкоствольных ружей, нарезных винтовок и травматических пистолетов на руках у воронежцев не уменьшилось, а стало на 1% больше (83 вместо 82 тыс.) — действующие владельцы продолжили покупать себе новые экземпляры. Тенденция больше всего заметна по охотничьему нарезному оружию, которое можно купить только после пяти лет стажа владения гладкоствольным. Винтовок на руках у жителей региона стало сразу на 8% больше (8,6 тыс.), тогда как количество зарегистрированных ружей (59 тыс.) и травматических пистолетов (11 тыс.), которые тоже обязательно нужно регистрировать, осталось почти неизменным.
Заметнее всего число владельцев оружия уменьшилось за год в Липецкой области— на 23%, с 30 до 23 тыс. человек. Сократилось и количество единиц оружия на руках у липчан — на 5%, с 39 до 37 тыс. экземпляров. Лицензий на покупку было выдано на 7% меньше (2,5 тыс.). В местном управлении Росгвардии добавили, что за год выявили более 1,1 тыс. правонарушений в сфере оборота оружия и патронов, а также отказали в выдаче лицензии на покупку 50 липчанам.
В Орловской области владельцев личного оружия за 2022 год стало на 9% меньше, их количество сократилось с 22 до 20 тыс. человек. Из них 16 тыс. владеют 30 тыс. охотничьих ружей и винтовок (число владельцев уменьшилось на 6% по сравнению с 2021-м), а 4 тыс. имеют еще и по одному пистолету (на 7% меньше). Количество единиц оружия на руках у жителей региона сократилось на 3%, до 34 тыс. стволов. При этом лицензий на покупку новых экземпляров в 2022 году было выдано столько же, сколько и в 2021-м.
Схожая динамика заметна и в Тамбовской области. Владельцев личного огнестрельного оружия в регионе за год стало меньше на 7% (25 тыс.), ружей, винтовок и пистолетов у них стало меньше на 4% (43 тыс. единиц). Количество выданных лицензий снизилось на 4% (2,5 тыс.).
И в приграничных Белгородской и Курской областях, в которых еще с середины прошлого года идут тренировки добровольческих отрядов территориальной обороны, владельцев легального гражданского оружия больше не стало. В Белгородской области их общее число уменьшилось на 3%, до 39 тыс. человек, при этом количество единиц оружия увеличилось на 3% — до 62 тыс. стволов различных видов и модификаций.
По данным Росгвардии, в течение 2022 года в Белгородской области в сравнении с 2021-м стало больше желающих приобрести первую или очередную единицу оружия. Ведомство выдало 4,5 тыс. таких лицензий, что на 13% больше показателя предыдущего года. Отказы получили лишь 100 обратившихся.
В Курской области число владельцев оружия за прошлый год уменьшилось на 2%, до 31 тыс. человек. Из них 26 тыс. (на 4% меньше) владеют охотничьим оружием, а 5 тыс.— пистолетами (на 3% меньше). Количество единиц оружия на руках у жителей Курской области сократилось на 1%, до 52 тыс. Лицензий на покупку новых стволов было выдано на 3% меньше (3 тыс.).
Курское управление Росгвардии наиболее подробно прокомментировало цели выдачи лицензий. По данным ведомства, на 17% больше жителей региона в 2022 году обратились за разрешением купить оружие с нарезным стволом, на 25% больше захотели купить травматические пистолеты. Но лицензий на покупку гладкоствольных охотничьих ружей, которых традиционно на руках у населения больше всего, было выдано на 13% меньше.
Руководитель Воронежского стрелкового клуба (ВСК, общественное объединение, насчитывающее около 400 членов) Альберт Горбачев отмечает, что на число владельцев оружия в макрорегионе сильно повлияла «естественная убыль населения». «Многие из стрелков и охотников были возрастными людьми. Их просто повыкашивало за два года коронавируса. А новые владельцы на их место в 2022 году приходить перестали из-за ужесточения регулирования, переноса с 18 лет до 21 года минимального возраста покупки оружия для неслуживших в армии и других введенных ограничений,— полагает господин Горбачев.— Сильно ограничил порог входа в стрелковое сообщество введенный с середины прошлого лета запрет на продажу многозарядного гладкоствольного оружия новичкам без двухлетнего стажа. Желающих ради формальности на два года покупать морально устаревшие и зачастую неудобные на охоте и в спортивной стрельбе двустволки оказалось немного. Одновременно это отталкивает новых владельцев от коммерчески успешных моделей оружия и хоронит отечественное производство».
Столь же сильно, по мнению главы клуба, на сокращение числа владельцев оружия влияет «крайне плачевная» ситуация с инфраструктурой для стрельбы: «На всю область в Воронеже работают два стенда (для занятий стрельбой по движущимся мишеням.— „Ъ“) и одно стрельбище ДОСААФ — дорогое и требующее срочной реконструкции».
Эксперт считает, что без «срочных изменений» тенденция по сокращению числа владельцев оружия в Черноземье сохранится и в 2023 году. «Пугает то, что нам постоянно пытаются доказать — оружие гражданам не нужно. И вооруженные граждане не нужны самому государству. Но если сотни тысяч людей, как мы увидели на мобилизации, можно быстро переодеть в военные фуражки, то навыки стрельбы при отсутствии системного государственного подхода к развитию сферы невозможно заложить в мобилизованных одномоментно. Особенно если фронту требуются профессиональные снайперы, которых можно развивать в мирное время в рамках развития спорта»,— заключил господин Горбачев.
Власти двух регионов Черноземья накануне уже выступали с заявлениями о том, что вооруженным гражданским даже в критических ситуациях не нужно «подменять профессионалов». Глава Белгородской области Вячеслав Гладков после вторжения диверсантов в конце мая запретил местным охотникам применять оружие против украинских военных. Территориальная оборона региона, в которой состоят 3 тыс. человек, остается безоружной из-за отсутствия «законных оснований».
Воронежский губернатор Александр Гусев заявил, что в регионе в принципе не планируют вооружать добровольческие отряды теробороны, поскольку «риска проведения военных действий нет», а «гражданские с автоматами в руках» несут «большую опасность».
Ближайший сезон охоты в Воронежской области в общедоступных охотничьих угодьях начнется с 1 июля и завершится 20 августа. В это время возможна добыча степного сурка-байбака. Затем с четвертой субботы августа до различных дат в конце года будет разрешена охота на водоплавающую, болотно-луговую, степную, полевую и боровую дичь.