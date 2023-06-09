Вот и отстрелялись

В преддверии охотничьего сезона «Ъ-Черноземье» выяснил, что за 2022 год на фоне продолжающейся военной спецоперации на Украине в регионах Черноземья стало меньше владельцев личного огнестрельного оружия и желающих его приобрести. В Липецкой области вооруженных граждан стало меньше сразу на 23%. Разоружались и жители приграничных областей. Эксперты объясняют тенденцию ужесточением надзора за владельцами стволов, подорожанием патронов и отсутствием инфраструктуры для охоты и спортивной стрельбы.

«Ъ-Черноземье» запросил в территориальных управлениях Росгвардии данные о количестве владельцев различных видов личного огнестрельного оружия по итогам 2021 и 2022 годов. Из данных ведомства следует, что за последний год число вооруженных граждан сократилось во всех без исключения регионах Черноземья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проведение СВО лишь снизило число официальных охотников в Черноземье

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Проведение СВО лишь снизило число официальных охотников в Черноземье

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Больше всего владельцев оружия в макрорегионе проживают в самой населенной Воронежской области. По данным регионального управления Росгвардии, «на учете» в субъекте состоят 48 тыс. человек, которые имеют действующее разрешение на ношение и хранение (РОХа) хотя бы одного ствола. Это примерно каждый пятидесятый житель области. Число владельцев оружия в регионе за год сократилось на 6% (51 тыс. в 2021 году). По данным Росгвардии, в 2022 году сократилось на 3% и количество выданных жителям региона лицензий, которые необходимы для покупки первой или новой единицы оружия.

При этом абсолютное количество гладкоствольных ружей, нарезных винтовок и травматических пистолетов на руках у воронежцев не уменьшилось, а стало на 1% больше (83 вместо 82 тыс.) — действующие владельцы продолжили покупать себе новые экземпляры. Тенденция больше всего заметна по охотничьему нарезному оружию, которое можно купить только после пяти лет стажа владения гладкоствольным. Винтовок на руках у жителей региона стало сразу на 8% больше (8,6 тыс.), тогда как количество зарегистрированных ружей (59 тыс.) и травматических пистолетов (11 тыс.), которые тоже обязательно нужно регистрировать, осталось почти неизменным.

Заметнее всего число владельцев оружия уменьшилось за год в Липецкой области— на 23%, с 30 до 23 тыс. человек. Сократилось и количество единиц оружия на руках у липчан — на 5%, с 39 до 37 тыс. экземпляров. Лицензий на покупку было выдано на 7% меньше (2,5 тыс.). В местном управлении Росгвардии добавили, что за год выявили более 1,1 тыс. правонарушений в сфере оборота оружия и патронов, а также отказали в выдаче лицензии на покупку 50 липчанам.

В Орловской области владельцев личного оружия за 2022 год стало на 9% меньше, их количество сократилось с 22 до 20 тыс. человек. Из них 16 тыс. владеют 30 тыс. охотничьих ружей и винтовок (число владельцев уменьшилось на 6% по сравнению с 2021-м), а 4 тыс. имеют еще и по одному пистолету (на 7% меньше). Количество единиц оружия на руках у жителей региона сократилось на 3%, до 34 тыс. стволов. При этом лицензий на покупку новых экземпляров в 2022 году было выдано столько же, сколько и в 2021-м.

Схожая динамика заметна и в Тамбовской области. Владельцев личного огнестрельного оружия в регионе за год стало меньше на 7% (25 тыс.), ружей, винтовок и пистолетов у них стало меньше на 4% (43 тыс. единиц). Количество выданных лицензий снизилось на 4% (2,5 тыс.).

И в приграничных Белгородской и Курской областях, в которых еще с середины прошлого года идут тренировки добровольческих отрядов территориальной обороны, владельцев легального гражданского оружия больше не стало. В Белгородской области их общее число уменьшилось на 3%, до 39 тыс. человек, при этом количество единиц оружия увеличилось на 3% — до 62 тыс. стволов различных видов и модификаций.

По данным Росгвардии, в течение 2022 года в Белгородской области в сравнении с 2021-м стало больше желающих приобрести первую или очередную единицу оружия. Ведомство выдало 4,5 тыс. таких лицензий, что на 13% больше показателя предыдущего года. Отказы получили лишь 100 обратившихся.

В Курской области число владельцев оружия за прошлый год уменьшилось на 2%, до 31 тыс. человек. Из них 26 тыс. (на 4% меньше) владеют охотничьим оружием, а 5 тыс.— пистолетами (на 3% меньше). Количество единиц оружия на руках у жителей Курской области сократилось на 1%, до 52 тыс. Лицензий на покупку новых стволов было выдано на 3% меньше (3 тыс.).

Курское управление Росгвардии наиболее подробно прокомментировало цели выдачи лицензий. По данным ведомства, на 17% больше жителей региона в 2022 году обратились за разрешением купить оружие с нарезным стволом, на 25% больше захотели купить травматические пистолеты. Но лицензий на покупку гладкоствольных охотничьих ружей, которых традиционно на руках у населения больше всего, было выдано на 13% меньше.

Руководитель Воронежского стрелкового клуба (ВСК, общественное объединение, насчитывающее около 400 членов) Альберт Горбачев отмечает, что на число владельцев оружия в макрорегионе сильно повлияла «естественная убыль населения». «Многие из стрелков и охотников были возрастными людьми. Их просто повыкашивало за два года коронавируса. А новые владельцы на их место в 2022 году приходить перестали из-за ужесточения регулирования, переноса с 18 лет до 21 года минимального возраста покупки оружия для неслуживших в армии и других введенных ограничений,— полагает господин Горбачев.— Сильно ограничил порог входа в стрелковое сообщество введенный с середины прошлого лета запрет на продажу многозарядного гладкоствольного оружия новичкам без двухлетнего стажа. Желающих ради формальности на два года покупать морально устаревшие и зачастую неудобные на охоте и в спортивной стрельбе двустволки оказалось немного. Одновременно это отталкивает новых владельцев от коммерчески успешных моделей оружия и хоронит отечественное производство».

Столь же сильно, по мнению главы клуба, на сокращение числа владельцев оружия влияет «крайне плачевная» ситуация с инфраструктурой для стрельбы: «На всю область в Воронеже работают два стенда (для занятий стрельбой по движущимся мишеням.— „Ъ“) и одно стрельбище ДОСААФ — дорогое и требующее срочной реконструкции».

Эксперт считает, что без «срочных изменений» тенденция по сокращению числа владельцев оружия в Черноземье сохранится и в 2023 году. «Пугает то, что нам постоянно пытаются доказать — оружие гражданам не нужно. И вооруженные граждане не нужны самому государству. Но если сотни тысяч людей, как мы увидели на мобилизации, можно быстро переодеть в военные фуражки, то навыки стрельбы при отсутствии системного государственного подхода к развитию сферы невозможно заложить в мобилизованных одномоментно. Особенно если фронту требуются профессиональные снайперы, которых можно развивать в мирное время в рамках развития спорта»,— заключил господин Горбачев.

Власти двух регионов Черноземья накануне уже выступали с заявлениями о том, что вооруженным гражданским даже в критических ситуациях не нужно «подменять профессионалов». Глава Белгородской области Вячеслав Гладков после вторжения диверсантов в конце мая запретил местным охотникам применять оружие против украинских военных. Территориальная оборона региона, в которой состоят 3 тыс. человек, остается безоружной из-за отсутствия «законных оснований».

Воронежский губернатор Александр Гусев заявил, что в регионе в принципе не планируют вооружать добровольческие отряды теробороны, поскольку «риска проведения военных действий нет», а «гражданские с автоматами в руках» несут «большую опасность».

Ближайший сезон охоты в Воронежской области в общедоступных охотничьих угодьях начнется с 1 июля и завершится 20 августа. В это время возможна добыча степного сурка-байбака. Затем с четвертой субботы августа до различных дат в конце года будет разрешена охота на водоплавающую, болотно-луговую, степную, полевую и боровую дичь.

Сергей Калашников, Мария Орех