Белгородские власти ищут способы законно вооружить территориальную самооборону

Власти Белгородской области «ищут законные основания, чтобы в случае необходимости дать отпор врагу» за счет «натренированной» территориальной самообороны с использованием оружия. Об этом губернатор Вячеслав Гладков рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях.

Отвечая на вопрос жителя региона о наличии территориальной самообороны в регионе, он сообщл, что в семи батальонах, расположенных «вдоль границы», числятся почти 3 тыс. человек: «Тренируются с ноября прошлого года: уже боеспособные единицы, одеты в форму, предоставлено снаряжение. В соответствие с действующим законодательством не решен пока вопрос с оружием.

Обсуждали вопрос в Грайвороне: слава богу, было достаточно военнослужащих, этот вопрос не нужно было решать.

Ищем сейчас законные основания, чтобы в случае необходимости дать отпор врагу (с применением оружия.— «Ъ-Черноземье») за счет тех, кто натренирован, и профессионально, а не любительски. Обращались недавно охотники — это (была бы.— «Ъ-Черноземье») очень плохая история. С точки зрения самообороны, которая подготовлена, это, я считаю, правильное будет решение. Но мы должны действовать в рамках закона».

Вчера, напомним, Вячеслав Гладков призвал проживающих в регионе охотников и людей, которые владеют оружием, воздержаться от его использования против диверсантов и любых вооруженных людей. Так губернатор в ходе прямого эфира ответил на вопрос о том, может ли гражданское население применять личное оружие, если группа диверсантов вновь проникнет на территорию Белгородской области. Ранее о необходимости предоставить теробороне оружие высказывался сенатор Андрей Турчак.

Подробнее об атаке украинских боевиков на Белгородскую область читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Диверсанты потребовали усилий».

Олег Мухин