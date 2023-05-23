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Вячеслав Гладков предостерег белгородских охотников от применения личного оружия против украинских военных

Белгородским охотникам «категорически нельзя» применять личное оружие против военных. Так губернатор Вячеслав Гладков ответил во время вечернего прямого эфира Юрию Кузьменко, спросившему, можно ли было не отсиживаться во время захода в регион украинских диверсантов.

По словам господина Гладкова, применение оружия закончится трагедией. «Сейчас у нас один погибший мирный житель, а сколько бы их было? А если вы откроете огонь по нашим вооруженным силам? Форма-то везде защитная, только повязки у всех разные»,— рассказал губернатор. В пример он привел вчерашний случай, когда молодые люди случайно вышли на российских военных, которых могли перепутать в темноте с украинским диверсантами.

По мнению Вячеслава Гладкова, стрельбой должны заниматься «только профессионалы, кому положено по закону». «Мы регион прифронтовой, и есть серьезная угроза. Но на сегодняшний день войск достаточно, все на своих местах и максимально обеспечивают безопасность», — отметил он.

При этом, отвечая вопрос о «дырявой границе», губернатор заявил, что у него «еще больше вопросов к Минобороны», чем у жителей региона. «Следственные органы разберутся. Не хочу это комментировать, считаю, что это неправильно: мы должны решать в рамках наших полномочий и делать выводы из допущенных ошибок. Главная задача всех силовых структур — обеспечение безопасности жителей», — заявил господин Гладков.

О ситуации в Белгородской области после захода в регион украинских диверсантов читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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