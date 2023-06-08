Рогов сообщил о возобновлении активных боевых действий в Запорожской области

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что сегодня, 8 июня, поздно вечером в Запорожской области возобновились активные боевые действия.

«В данный момент возобновились активные боевые действия на участке между Ореховом и Токмаком»,— написал господин Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, силы армии России «удерживают позиции в активной обороне». Ранее сегодня, 8 июня, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в Запорожской области была отбита атака ВСУ, в которой участвовало до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники.

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