Минфин: покупку иностранных акций на ИИС-3 ограничат бумагами ЕАЭС

С помощью индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) можно будет приобрести только иностранные ценные бумаги стран Евразийского экономического союза. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков. По его словам, тем самым ведомство стимулирует приход инвестиций в экономику России и ее партнеров.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

«Сейчас и на некоторые ИИС можно покупать иностранные ценные бумаги — эта опция будет ограничена только иностранными ценными бумагами стран ЕАЭС. Другие иностранные ценные бумаги нельзя будет приобретать на данный вид счета. Мы не пытаемся стимулировать инвестиции в зарубежные компании, зарубежные экономики»,— сказал господин Чебесков в комментарии Cbonds.

1 июня Минфин внес в правительство законопроект, который позволяет физлицам открывать одновременно не более трех договоров на ведение ИИС-3 без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств. В рамках нового инструмента инвесторы получат налоговые преференции в виде комбинации льгот ИИС-1 и ИИС-2.