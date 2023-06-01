Минфин внес в правительство законопроект о введении ИИС-3

Минфин России подготовил и внес в правительство законопроект, который позволит физлицам открывать одновременно не более трех договоров ИИС-3 без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств. Закон может вступить в силу с января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Соответствующие изменения хотят внести в федеральный закон «О рынке ценных бумаг». Согласно законопроекту, физлица смогут открывать договоры доверительного управления и брокерского обслуживания при условии отсутствия действующего договора на ведение ИИС-1 и ИИС-2. Как пояснили в Минфине, ведомство прорабатывает вопрос плавного повышения от пяти до десяти лет необходимого срока инвестирования через ИИС-3 для получения налоговых льгот.

В рамках нового инструмента инвесторы получат налоговые преференции в виде комбинации льгот ИИС-1 и ИИС-2. В том числе они получат право на получение инвестиционных налоговых вычетов в сумме средств на ИИС-3 и в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям. Это будет закреплено в виде поправок в Налоговый кодекс.

Также инвесторы смогут полностью или частично потребовать возврата учтенных на ИИС-3 денежных средств без прекращения договора в случае особой жизненной ситуации. Перечень документов и требования к ним установит Центробанк. Правительство России определит критерии для акций, в том числе зарубежных эмитентов, которые будет нельзя приобретать на ИИС-3.

В пресс-службе Минфина дополнили, что ИИС, открытые до конца 2023 года, будут работать на прежних условиях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Третий не лишний».

Олеся Павленко